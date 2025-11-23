阿壩行（三章）／齊鳳池

齊鳳池

一、松潘犛牛

進入阿壩地區後，沿路都是五十平米大的彩噴熊貓廣告，而我到了九寨溝的熊貓海，也沒看到一只熊貓的影子，甚至可以說，連熊貓排泄出來的竹葉糞便都沒看到。

阿壩地區的野生犛牛是不用做廣告的。進入茂縣之後，在山腳下，山梁上，公路邊，隨時可以看到三三兩兩散步或咀嚼青草的犛牛。那些犛牛有純白的，有黑的冒亮光的，也有黑白花的。導遊小姐潘麗娜說：一頭純白的犛牛要值一萬多塊，一頭純黑的也值七八千。她說：“犛牛身上全是寶，就是犛牛角做的梳子都值幾十塊錢。”我們到了茂縣犛牛製品市場後，賣犛牛肉的有上百個攤位，有燉熟的大塊犛牛肉，每斤五十元，犛牛肉幹的價格就更貴了，我雖然沒有問，但有一個羌族小夥子手舉一條犛牛鞭在大廳門口叫賣，我聽得十分清楚：“真正的犛牛鞭，一千塊錢一條了。”導遊小姐說：“這裏的東西買的時候，要小心，上當的人很多。”犛牛鞭再貴，也不能貴過鹿鞭，虎鞭吧。我聽了感覺有假的成份和導遊小姐說得很吻合。

車到了疊溪海子一個叫馬腦村時，汽車要加水，要洗車。導遊小姐說：“大家下車唱歌要不？”車上的四川人一口同聲地說：“要得。”我以為大家下車真是去唱歌。其實不是的，四川話“唱歌”就是上廁所的意思。要不是導遊小姐解釋，我還認為真是唱歌呢。

我們在海拔兩千多米高的山上下了車，停車場邊有十幾只雪白的犛牛。犛牛被羌族婦女牽著，犛牛雪白的長毛梳理得非常光滑理順，犛牛的脖子上系著紅絹，紅絹上系著一串黃銅的響鈴，犛牛一動，鈴鐺就嘩拉嘩拉地響。這些犛牛是供遊客照像的，騎一次五塊。有很多遊客騎在了犛牛的背上留下了美好的瞬間和自豪的倩影。

車到松潘縣境內後，山上的犛牛明顯多了，在一片綠油油的草坡上，我看到了有五六十只犛牛在啃草。車在公路上行駛中，路上也常有犛牛悠閒的散步。汽車在後面鳴笛，犛牛象沒長耳朵一樣，仍然漫不經心地走著，最後司機只好停下車，等犛牛過去後，再啟動。

這裏的犛牛都是散放的，我沒看到有藏民或羌民放牧犛牛。這些犛牛是天然的還是飼養的我不知道，導遊小姐也沒有說明。但我相信，這些被人們稱為高原之舟的犛牛，肯定不會象藏羚羊一樣被偷殺。它們的命運是自由的。因為我在羌族居住的川主寺鎮上，沒有看到一輛警車，也沒聽到警笛鳴叫。導遊小姐說，這裏治安秩序非常好，羌族和藏族都是有信仰的。這裏很少出現犯罪現象。

因為，羌族和藏族人民有神聖的信仰，所以給了犛牛很大的生存繁殖空間。我感覺不僅生活在九寨溝的人民是幸福的，而且就連生活在這裏的犛牛都是那麼的昂貴，那麼的自由，就象生活在天堂裏。

二、茂縣大紅袍

去九寨溝如果不認識路，沿著岷江往上游走就可以到達九寨溝了。但要過溝口汶川縣，茂縣，松潘縣才能到達九寨溝。

車經過汶川縣的時候，山路比較好走，岷江的水寬而緩，進入茂縣之後，車基本上是在山上行駛了。山高路窄，車速飛快，司機已經把直射的速度都擰彎了。越到直角拐彎，車速越快，我的心幾乎是揪著的。我的眼不敢往下看，因為下麵就是萬丈深谷。我往上看，山上的汽車還在向更高的山尖爬行。車上的人很多都睡著了，沒有睡的人也閉著眼睛不敢往下看。我雖然揪心，但還是向窗外張望著。路的裏則是大山，外則是一路長滿花椒的小樹。枝頭的花椒已經暗紅色了。每棵樹上都舉著上萬粒花椒。茂縣最有名就是花椒了。當地人叫它大紅袍。是做火鍋料的主要配料。據當地人說，別的地方的花椒味不行，只有茂縣的大紅袍味最濃。

茂縣是阿壩地區比較窮的一個縣，上個世紀由於亂砍濫伐，使大山荒蕪了。沿公路兩側的大山都是光禿禿的。大山被風化得很嚴重。灰白色的山皮暴露出來，就像人患了銀屑病一樣，皮膚上長著一層白屑。

車走一段就能看到有“飛石危險”的警示牌。路上也經常看到有滑落的石塊。當我們的車行駛到一處拐彎處時。前面的車突然停了下來。我從車窗向外望去，只見一股黃煙把前面的車給籠罩住了。一兩分鐘後，煙散了，汽車再次呈現出來，地上有一大堆摔碎的黃石和黃土。這就是警示牌寫的“飛石”。

茂縣為了加大環境治理採取了退耕還林，在山上栽上枇杷，蘋果和花椒。這三種植物成了茂縣的經濟品牌。

車在茂縣行駛，使我感觸最深的是，這裏的山越來越高了，山上的綠色一點點加濃了，岷江的水也清澈了，水也湍急了，羌族的兄弟也更親切了。

三、羌族小商人

汽車在海拔兩千多米高的攀山公里上，飛速行駛了近一天的時間，到傍晚的時分，才在松潘縣一個叫川主寺的小鎮停了下來。

小鎮不大，但很乾淨。沿街的兩排商鋪，擺著五光十色的旅遊商品，街上到處都是手拿項鏈和手鐲的小孩，追著遊客兜售。

川主鎮是羌族和藏族居住的地方。從他們的建築就可以分辨出是羌族還是藏族。羌族的建築非常隨意，他們憑感覺建築自己的房子。因此，整個川主寺鎮沿街建築很不整齊，就像小孩子碼放的積木各式各樣，但很好看。為了讓遊客能分辨是羌族還是藏族，導遊小姐說，羌族的建築在房頂上碼放著白色的石頭。於是，我順著她指的方向一看，所有的房上都有白色的石頭。有的在房頂的四個角上壘起了一尺多高的白色石頭角，這是象徵吉祥的。而藏族的建築就不一樣了，他們的房子是分三層的，底層是放經桶的，中間住人，上層放經書。他們的房子是木制的，不刷任何油漆，老遠一看土黃色的。

川主寺鎮的東面，佇立著一座高大而細長的紅軍紀念碑，碑頂上站著一位紅軍戰士舉著雙臂，右手舉著長槍，這座紀念碑是紀念紅軍過雪山地方，碑上是聶榮臻題詞，碑文是鄧小平題寫的。它的背面就是高大巍峨的雪山山峰，但山上沒有雪，因為現在還不到下雪的時候。

我在小鎮漫步的時候，一群羌族的小孩追在身後乞求我買他們的項鏈和手鐲。實在沒辦法了，我拿過他們的項鏈挑了一條，項鏈是用石頭打磨的，非常光滑明亮，五塊錢一條，我給他了十塊錢，賣項鏈的小男孩說什麼也不找錢，他非要我再買一條。小男孩很會做生意，他求我再買一條吧。看到他那虔誠稚氣的目光，我實在沒辦法了，只好又挑了一條。這時，一群孩子馬上把我圍了起來。向我展示他們的項鏈和手鐲。我看到這些純樸天真的羌族的小孩實在說不出話了，但我又不能傷了這群孩子們的心，我只能向他們解釋說對不起了，而一個小孩說：“你隨便挑一件，給錢不給錢都行，就是一個小孩跟你要幾塊錢，你也不能不給吧。”嘴好厲害的小男孩，說得我沒辦法了。我只好又買了兩件牛頭項鏈。在小男孩接我錢的時候，我仔細打量一下這個羌族小孩，他圓圓的臉蛋，胖胖的，一對黑亮的眼睛很傳神。他的臉蛋黃黑略帶紫紅，尤其是兩個小臉蛋紫紅紫紅的，像是被火烤了一樣。小男孩一米多點的個頭，很天真，很頑皮，但很會做生意。這是我在川主寺小鎮接觸的第一個羌族小孩。他也許是羌族最小的小商人了吧。