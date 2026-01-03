阿妹、A-Lin台東跨年金句連發 笑翻全網

本報綜合報導

雙歌后張惠妹、A-Lin在台東跨年演唱會逗趣對話，成為社群熱門話題，「對準中央山脈」、「那魯one、那魯two」笑翻眾人；新生代歌手王隹娜和金曲新人得主持修的表演，也獲得好評。

台東跨年演唱會沒有設主持人，接近跨年倒數時由張惠妹（阿妹）和A-Lin領軍歌手葛仲珊、李英宏等人，帶領台東民眾倒數。歌手群的妙語如珠在各大社群平台掀起討論，被認為是此次最好看的跨年活動。

除了雙歌后坐鎮，新生代歌手王隹娜（VERNA）開場演唱〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉組曲、〈Okashii〉等，也讓現場氣氛迅速熱絡。

王隹娜透露，經紀公司老闆A-Lin對她照顧有加，不時會關心彩排進度，看到她的表演服更笑說：「這套衣服我喜歡，還是我演出穿她這套？」

對於此次跨年晚會，王隹娜也贊成張惠妹「台東泥土很黏」的說法，並認為是一次難得的演出經驗。