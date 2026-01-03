阿妹、A-Lin台東跨年金句連發 笑翻全網
本報綜合報導
雙歌后張惠妹、A-Lin在台東跨年演唱會逗趣對話，成為社群熱門話題，「對準中央山脈」、「那魯one、那魯two」笑翻眾人；新生代歌手王隹娜和金曲新人得主持修的表演，也獲得好評。
台東跨年演唱會沒有設主持人，接近跨年倒數時由張惠妹（阿妹）和A-Lin領軍歌手葛仲珊、李英宏等人，帶領台東民眾倒數。歌手群的妙語如珠在各大社群平台掀起討論，被認為是此次最好看的跨年活動。
除了雙歌后坐鎮，新生代歌手王隹娜（VERNA）開場演唱〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉組曲、〈Okashii〉等，也讓現場氣氛迅速熱絡。
王隹娜透露，經紀公司老闆A-Lin對她照顧有加，不時會關心彩排進度，看到她的表演服更笑說：「這套衣服我喜歡，還是我演出穿她這套？」
對於此次跨年晚會，王隹娜也贊成張惠妹「台東泥土很黏」的說法，並認為是一次難得的演出經驗。
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，飆唱13首歌曲，就連女星A-Lin、戴愛玲都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin大唱諧音梗「那魯one那魯two」，讓張惠妹都驚呆。不過這不是A-Lin原創，有網友發現獨立樂團潛各白人主唱撒韻2025年7月也發表過「那魯Seven Eleven」影片，吸引網友湧入朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【時報-台北電】由天后張惠妹（aMEI）親自坐鎮操盤的「2026台東跨年晚會 東！帶我走」是近日全台最受關注的跨年演唱會，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下，其中金曲歌后A-Lin在舞台上以機智、幽默又很chill聊天互動，成功拉近與現場觀眾的距離，瞬間圈粉無數。 張惠妹、A-Lin向來提攜後輩不遺餘力，當天台東跨年演唱會從下午率先啟動「音樂實驗場」，由A-Lin師妹?娜（VERNA）以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉及〈Okashii〉替舞台暖身開唱，更與A-Lin合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，?娜形容這樣的舞台安排非常夢幻，讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味，打趣喊「果然台東的土會黏人，是真的。」 ?娜感謝天后aMEI與A-Lin很貼心又無微不至的照顧，讓她在台上或台下都很安心。?娜當天賣力又唱又跳，豈料在演唱組曲時，有一段跪下往前滑行的舞蹈動作，因太過賣力，下台後發現膝蓋破皮流血，儘管掛彩，她表示當下完全沒有多想，只希望呈現最好的表演給東跨的觀眾。(新聞來源：中國時報─報導許雅淳)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
由天后張惠妹（aMEI）親自坐鎮操盤的「2026台東跨年晚會 東！帶我走」是近日全台最受關注的跨年演唱會，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下，其中金曲歌后A-Lin在舞台上以機智、幽默又很chill聊天互動，成功拉近與現場觀眾的距離，瞬間圈粉無數。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
娛樂中心／杜子心報導今年台東跨年晚會不僅表演水準被封為「全台最頂」，集結了張惠妹（aMEI）、A-Lin、戴愛玲、葛仲珊等重量級天后，被網民戲稱根本是跨年限定的「烈酒女團」，更意外誕生了令全台笑翻的經典名場面。其中A-Lin在台上即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」瞬間引起全場大笑，而A-Lin這段即興的「那魯seven eleven」歌詞，其實早有人在網路上唱過了，「原唱」獨立樂團「潛各白人」女主唱撒韻，事後也表示其實這段詞並非原創，而是高中時期就聽過、流傳已久的說法。民視 ・ 1 天前 ・ 2
生活中心／綜合報導台東跨年晚會上，A-Lin跟阿妹在台上的互動，成為網路上熱搜話題，其中，原本以為要唱「那魯灣情歌」，沒想到A-Lin神來一筆，唱出「那魯seveneleven」，不只成了洗腦歌曲，現在更找出，真的有這間超商門市。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東跨年晚會至今仍讓民眾回味，知名歌手A-Lin在現場即興唱，「那魯one、那魯two、那魯three…那魯7-11」更讓網友笑喊「出不去」，台鐵小編也跟上時事並且打趣發文，「如果是還困在那魯one、那魯two、那魯7-11的旅客，請繼續留在原地」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東跨年晚會因天后張惠妹、歌姬A-Lin等唱將受到關注，其中A-Lin在閒聊時，隨興從「那魯one」一直唱到「那魯7-ELEVEN」，讓現場觀眾、網友全都笑翻；7-ELEVEN昨（3）日透露，其實真的有「那魯灣門市」，地點就在新北市烏來區，且該分店已迅速在玻璃上貼出標語，引起討論。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台東跨年演唱會迴響熱烈，也成功將台東縣行銷至全世界。不過就有網友認為，是因為中央補助才大放光芒。前國民黨發言人鄧凱勛痛批，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？這場跨年之所以能成為教科書等級的案例，關鍵在於台東縣府敢於打破常規，建立了全新的「台東模式」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「雙A」金曲歌后「阿妹」張惠妹和A-Lin，跨年夜在台東海濱公園的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，不僅合唱一曲《連名帶姓》讓網友大讚好聽，更因兩人在晚會上的生動互動，讓這場晚會高潮不斷，雖然結束好幾天，後續迴響很大，柯震東也在社群喊話：「我明年要去台東跨年！」收到熱烈迴響。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 162
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
