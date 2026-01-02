阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？

娛樂中心／黃韻璇報導

張惠妹擔任導演的台東跨年晚會，被網友與民眾讚稱最強跨年。（圖／台東縣政府提供）

由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」

台東跨年晚會張惠妹、A-Lin在台上金句百出，其中一段阿妹表示，「我們大概下午兩點就在後面囉」，A-Lin笑回「而且我們一直補妝」，阿妹則自爆「而且我們一直補一些飲料」，不料兩人一說完，台下全場台東觀眾竟默契回了「矮～」，片段曝光引發熱議。

廣告 廣告

A-Lin在台東跨年晚會，《失戀無罪》全場大合唱引發討論。（圖／台東縣政府提供）

有網友將片段分享至Threads上，驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？台下每個人都接得到耶」，其他人則紛紛留言表示，「超強，為什麼知道哪句要接矮啊」、「單獨上台本來講話都字正腔圓，在一起，忍越多，口音久約演重餒」、「我媽是原住民…回部落講話都會加矮」、「第一次聽到觀眾一起矮～」、「台下觀眾反應超可愛」。

底下就有原住民朋友解答，透露這是「綜藝摔的狀聲詞」、「矮～就是一種原住民在幽默時，做結尾的狀聲詞，歡迎白浪加入」、「那個矮真的是必須要學會的」、「這是原住民內建的功能，原本在都市回部落會自動打開」。

更多三立新聞網報導

晚安小雞將出獄！手寫信爆「教獄友台語」 柬埔寨人搶床位互罵：X小啦

才轟王夢麟酒駕是垃圾！女兒二度發聲嗆「不能原諒」：看畫面淚流不止

2026年世界末日？物理學家「60年前驚人預言」曝：人類將被擠死

范冰冰Threads嗨吻金馬獎！「同篇貼文發微博」獎盃直接消失了

