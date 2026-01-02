阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
娛樂中心／黃韻璇報導
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」
台東跨年晚會張惠妹、A-Lin在台上金句百出，其中一段阿妹表示，「我們大概下午兩點就在後面囉」，A-Lin笑回「而且我們一直補妝」，阿妹則自爆「而且我們一直補一些飲料」，不料兩人一說完，台下全場台東觀眾竟默契回了「矮～」，片段曝光引發熱議。
有網友將片段分享至Threads上，驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？台下每個人都接得到耶」，其他人則紛紛留言表示，「超強，為什麼知道哪句要接矮啊」、「單獨上台本來講話都字正腔圓，在一起，忍越多，口音久約演重餒」、「我媽是原住民…回部落講話都會加矮」、「第一次聽到觀眾一起矮～」、「台下觀眾反應超可愛」。
底下就有原住民朋友解答，透露這是「綜藝摔的狀聲詞」、「矮～就是一種原住民在幽默時，做結尾的狀聲詞，歡迎白浪加入」、「那個矮真的是必須要學會的」、「這是原住民內建的功能，原本在都市回部落會自動打開」。
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，其中A-Lin帶來經典歌曲《失戀無罪》，一段副歌交給全場觀眾合唱，然而全場台東人的音準、拍子、真假音通通完美展現，讓網友驚呼「台東人超強」。
