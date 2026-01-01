阿妹也嚇到！台東跨年MVP是她「超ㄎㄧㄤ」 網笑：沒看過縣長被趕下台

台東跨年晚會沒有主持人，由眾歌手們自由發揮，卻也因此被封為全台最強晚會。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年晚會《東！帶我走》被封為全台最強跨年晚會，阿妹張惠妹更是獨自獻唱1個半小時，將晚會變成個人音樂會，讓觀眾大飽耳福。其中有趣的是，縣長饒慶鈴在倒數之際上台，卻被A-Lin幽默說「你只有幾秒哦」，讓全場包括饒慶鈴本人都笑翻，也嚇得阿妹急忙緩頰。

原定煙火秀後才會登台唱歌的阿妹，驚喜提前登場，與A-Lin合唱經典神曲《連名帶姓》，讓原先18萬的直播間瞬間暴增至26萬人，不少觀眾暴動「兩位天后合體啦」、「阿妹竟然提早登場」、「天啊，我要哭了」、「耳朵懷孕了」、「瞬間多8萬人，太強了」。

有趣的是，合唱結束後阿妹依照流程邀請縣長饒慶鈴上台致詞，饒慶鈴一上台，A-Lin就開口「縣長，你好像只有幾秒哦，啊，2分鐘，你要正常發揮哦」，嚇得饒慶鈴立刻轉頭看了下時間，戴愛玲在一旁愣住，阿妹趕緊緩頰「我們有很多秒啦」。饒慶鈴致詞途中低頭沉思，眾歌手們還不斷起鬨：「不要哭不要哭」、「還是縣長你也想唱一首」，饒慶鈴則表示自己只是在想詞，讓全場笑翻，最終饒慶鈴簡短致詞一分鐘，說「把倒數留給大家，把嗓音留給妹神」就結束致詞。

網友們紛紛直言：「A-Lin根本MVP」、「笑死，她到底在後台喝了多少」、「難怪不需要主持人，全看A-Lin跟阿妹撐場就夠了」、「真的太歡樂了」、「拜託A-Lin以後都先喝點飲料，講話太好笑了，有夠可愛」、「前天喝到四點多晚上一定超茫」、「每個人都好ㄎㄧㄤ」。

