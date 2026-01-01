阿妹也嚇到！台東跨年MVP是她「超ㄎㄧㄤ」 網笑：沒看過縣長被趕下台
台東跨年晚會《東！帶我走》被封為全台最強跨年晚會，阿妹張惠妹更是獨自獻唱1個半小時，將晚會變成個人音樂會，讓觀眾大飽耳福。其中有趣的是，縣長饒慶鈴在倒數之際上台，卻被A-Lin幽默說「你只有幾秒哦」，讓全場包括饒慶鈴本人都笑翻，也嚇得阿妹急忙緩頰。
原定煙火秀後才會登台唱歌的阿妹，驚喜提前登場，與A-Lin合唱經典神曲《連名帶姓》，讓原先18萬的直播間瞬間暴增至26萬人，不少觀眾暴動「兩位天后合體啦」、「阿妹竟然提早登場」、「天啊，我要哭了」、「耳朵懷孕了」、「瞬間多8萬人，太強了」。
有趣的是，合唱結束後阿妹依照流程邀請縣長饒慶鈴上台致詞，饒慶鈴一上台，A-Lin就開口「縣長，你好像只有幾秒哦，啊，2分鐘，你要正常發揮哦」，嚇得饒慶鈴立刻轉頭看了下時間，戴愛玲在一旁愣住，阿妹趕緊緩頰「我們有很多秒啦」。饒慶鈴致詞途中低頭沉思，眾歌手們還不斷起鬨：「不要哭不要哭」、「還是縣長你也想唱一首」，饒慶鈴則表示自己只是在想詞，讓全場笑翻，最終饒慶鈴簡短致詞一分鐘，說「把倒數留給大家，把嗓音留給妹神」就結束致詞。
網友們紛紛直言：「A-Lin根本MVP」、「笑死，她到底在後台喝了多少」、「難怪不需要主持人，全看A-Lin跟阿妹撐場就夠了」、「真的太歡樂了」、「拜託A-Lin以後都先喝點飲料，講話太好笑了，有夠可愛」、「前天喝到四點多晚上一定超茫」、「每個人都好ㄎㄧㄤ」。
更多中時新聞網報導
2026年台灣體壇五大焦點》徐若熙、林安可旅日 再創中職紀錄
PLG》只打第1節好球 洋基苦吞開季4連敗
吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人
其他人也在看
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 13
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 12
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 23
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
蔡依林嗨喊「有加場的動力」 四噸重貪婪金豬造價高達3600萬台幣
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」愉悅能量，繼續在台北大巨蛋陪伴4萬粉絲，除了砸下9億台幣進行製作外，她在第一個橋段登上「覺醒之巔」演唱，身穿運動鞋，引起不少粉絲不解，沒想到這其實是造型師為她搭配的巧思，也成為她開唱以來，第一次穿著運動鞋登台演出，她笑說「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現她私下幽默又真實的一面。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 2
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 1 天前 ・ 65
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
蔡依林「站巨蟒頭頂開唱」 影后謝盈萱看傻驚呼：已經不只是演唱會！
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日晚間登場，不僅開場出現一頭3層樓高的金牛，讓現場驚呼連連，之後蔡依林騎在一條30公尺長、10公尺高的巨蟒上繞場大巨蛋熱唱，全場更是嗨翻，親臨現場的影后謝盈萱也看傻，忍不住驚呼「怎麼辦到的！？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 7
Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來
「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
林俊傑認愛「小20歲中國網紅」不忍痛斥遭抹黑！直球發聲護愛：我不傻
歌手林俊傑（JJ）去年底無預警公開戀情，首度鬆口認愛24歲中國網友女友「七七」（Annalisa），並同步曬出與父母及女友的合照。此舉被外界解讀為已進入「見家長」階段，也讓不少人揣測兩人好事是否已近，面對接踵而來的輿論壓力，林俊傑親自回應粉絲安撫情緒，直言「放心，雖然以前我叫林三歲，但我不傻」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 16
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 79