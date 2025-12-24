阿妹出現在《阿凡達3》？本尊現身親回 1.8萬人嗨：跨年造型參考？

▲ 圖／翻攝youtube二十世紀影業

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

《阿凡達：火與燼》近日上映，不過，當中出現的一個角色，卻讓網友忍不住點名超像天后「阿妹」張惠妹的某個造型，沒想到竟釣出本尊親回，嗨翻一票網友。

有網友在threads貼出《阿凡達：火與燼》中角色「瓦蘭」的劇照，表示「抱歉Mei姐，真的很像瓦蘭」，引起熱烈討論，「瓦蘭轉頭時都怕他喊出一句把你們的手借給」、「而且台詞一直有 我就是火」、「難怪一直覺得好眼熟 想high個三天三夜」、「原來大家看電影的時候，都有很面熟的感覺，還好我不孤單」、「主題曲請選火！比派對動物之於動物方城市還合適」、「瓦蘭真的很像惠妹欸....製片一定是用惠妹照片去後製的...這樣惠妹要收版稅嘍」。

廣告 廣告

而阿妹也現身留言串回應原PO「好吧～看樣子是瞞不住了」，吸引1.8萬人按讚留言「原來妹一直沒出來營業，就是偷跑去拍電影惹」、「跨年妳會打扮這樣嗎」、「不可能吧，臺東跨年的造型要參考一下嗎」、「這部應該要在片尾播三天三夜才對的」、「就知道妳最近在忙這個（推」、「導演有承諾分您一成票房收入嗎」、「下回演唱會造型定妝了」。原來網友疑似指張惠妹在《血腥愛情故事》MV中造型神似「瓦蘭」，沒想到引來本尊回應，也讓粉絲們又驚又喜。

原始連結







更多華視新聞報導

招牌黑髮Bye！ 李多慧曝「紅髮新造型」粉絲狂讚

KTV自拍身後突現「紅衣女」 4女嚇歪尖叫 釣出張惠妹笑：至少我很冷靜

張惠妹台東跨年開唱 回家領唱迎2026曙光

