阿妹台東唱到封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」 陳鎮川解答了

娛樂中心／林昀萱報導

2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。她擔任總導演集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司資本額20萬卻可拿下3500萬的標案也引起討論。對此，張惠妹的經紀人陳鎮川親自解答。

網友直言，台東跨年晚會之所以被封神，不只是卡司強，而是整體製作思維跳脫過往框架，「沒有干擾、只有音樂」，成功打造出屬於台東的獨特跨年樣貌，更紛紛喊話「以後台東跨年都交給阿妹」。業界也分析，台東跨年之所以能夠脫穎而出，關鍵正是「張惠妹模式」。整場活動卡司由她親自邀約規劃，節目設計完全以觀眾體驗為核心，現場不設主持人、不插入商業廣告，也未出現冗長的官方致詞流程，讓音樂成為唯一主角。DJ串場選歌貼近大眾，台上台下幾乎無縫接軌，氣氛一路推至高潮。官方統計指出，現場湧入逾10萬人，線上直播最高同時觀看突破25萬，整晚總觀看人次逼近30萬。

張惠妹領軍眾多大咖歌手齊聚，在台東一起唱跨年。（圖／台東縣政府提供）

根據台東縣政府公開招標資料，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案總預算高達3500萬元，金額比前一年大幅提升，最終由「野聲音娛樂有限公司」得標，消息曝光後引發關注，原因在於該公司登記資本額僅20萬元，卻成功拿下高額標案，一度讓外界質疑是否不合常理。有傳聞指出，這家公司是陳鎮川創立，但公司的公司負責人是「張晴」，背景引起討論。

野聲音娛樂雖非大型娛樂集團，卻網羅持修、葛西瓦、Boxing、安那等音樂人，音樂實力與製作經驗深厚。針對外界揣測，據《壹蘋新聞網》報導，陳鎮川直白表示，野聲音娛樂有限公司就是張惠妹的公司。

