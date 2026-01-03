阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打

記者趙浩雲／台北報導

台東跨年晚會《東！帶我走》由天后張惠妹、A-Lin領軍。（台東縣府提供）

由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。

呂秋遠指出，近年全台跨年晚會流程幾乎已成固定儀式，明星輪番演出、主持人串場、官員致詞、最後倒數配煙火，熟悉到不用看節目表也能預期，但張惠妹回到家鄉台東後，選擇親自擔任總導演，讓整場活動的氣質徹底不同。他認為，阿妹並非來完成一場商演，而是「回到台東，陪大家一起跨年」，節目設計的核心不在堆疊卡司，而在如何把情緒自然地帶過午夜零點。

廣告 廣告

他也提到，整晚沒有冗長的主持串場，沒有分散注意力的官員致詞，更沒有頻繁打斷情緒的硬切換，音樂一首接一首，段落之間留有呼吸，卻始終不冷場。對線上觀眾而言，看見的不是主持人與政要反覆登場、最後一起喊倒數的熟悉畫面，而是一場完整流動的音樂旅程。

張惠妹將跨年表演回歸純粹，只有歌手與現場民眾的互動。（圖／翻攝自台東縣政府臉書）

呂秋遠特別點出節目中保留台東性格的巧思，像是阿妹唱起〈娜魯灣〉後，A-Lin自然接上帶有玩笑與情感的互動，原住民歌手不再只是象徵性出現，而是成為節目不可分割的一部分，彷彿一群來自台東、喜歡台東的歌手，陪著大家過年聊天，真誠歡迎觀眾走進家鄉。

他感性表示，這場跨年不是為了交差或消化預算，而是一場有人真心想把它辦好的夜晚聚會。當不安排主持人，是為了照顧聽眾情緒；當歌手站在台上像朋友般聊天；當倒數不被當成高潮，而只是旅程的一部分，跨年自然不再只是煙火與數字，而是一段被記住的時間。呂秋遠最後寫下感謝，謝謝阿妹、A-Lin，以及很棒的台東，讓許多人在那一晚，找到回家的路。

更多三立新聞網報導

王祖賢艾灸做一次要破萬「只給員工686元時薪」 懶理風波照曬新年美照

蔡依林9億演唱會服裝「性感不裸露」 男星大為震撼讚：拿回身體自主權

《戲說》女星元旦宣布結婚！老公身份曝光 首鬆口洩定情關鍵：很互補

《戲說》男星宣布加入台八！全新造型亮相「狠砸5位數治裝」：要夠專業

