阿妹台東跨年號召10組大咖集結 堪稱含金量最高陣容

阿妹今年將在台東跨年。（臺東縣政府提供）

2025年僅剩下不到60天，各地跨年晚會開始公開演出名單，張惠妹（aMEI）今（5日）宣布將在《2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》壓軸登場，以主場女神之姿現身台東市國際地標海濱公園，帶領萬人倒數迎接2026年的第一道曙光。

這場晚會由台東縣政府主辦，以「東！帶我走」為主題，時間從18:00一路唱到翌日凌晨1:00。主視覺以粉、綠、藍三色構成熱帶氣息，象徵「從海出發、向光而行」的精神，阿妹以音樂為家鄉開啟新年的第一步。

〈東！帶我走〉台東跨年晚會邀請10組歌手演出。（臺東縣政府提供）

結束《ASMR 世界巡迴演唱會》後，阿妹已征戰全球84場、創下台北大巨蛋5場完售、吸引20萬人朝聖的紀錄，更成為首位在大巨蛋跨年的華語歌手。這次她選擇以，台東作為壓軸回歸笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

Saya也將在台東跨年晚會演出，期待姊妹同台共演。（臺東縣政府提供）

阿妹更親自號召「台東歌手召集令」，集結10組重量級卡司包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等實力派歌手。從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風，陣容中更不乏金曲、金馬、金鐘得主，堪稱「含金量最高的跨年晚會」。12月31日當晚，從日落唱到午夜，煙火、星光與浪花交織成最浪漫的夜色。阿妹感性表示：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

范曉萱&100樂隊今年將在台東帶來演出。（臺東縣政府提供）

