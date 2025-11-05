阿妹回家唱歌了！台東跨年演唱會超驚人卡司曝光

大家今年跨年要去哪？現在各縣市陸續公布跨年卡司，2026台東跨年晚會「東漂去旅行：東！帶我走」更是請來阿妹領軍開唱，讓粉絲歡呼不已，此外台東還請來玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客。

台東跨年演唱會請來多位金曲常客。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

台東縣政府表示，這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市海濱公園國際地標盛大登場，活動時間是晚上18:00至翌日01:00，這也是「妹神」張惠妹5年後再度回到家鄉台東與妹迷們一起誇年，本次跨年演唱會主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

對於回到故鄉開唱，阿妹笑說「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

阿妹表示「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了」。圖／翻攝自阿妹＠IG

張惠妹這次更親自發起「台東歌手召集令」，邀請一票重量級陣容共襄盛舉，包括A-Lin、 玫壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等超人氣實力歌手，從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風，而更值得一提的是，內含金曲、金馬甚至是金鐘得主，堪稱「含金量最高的跨年晚會」。

12月31日當晚將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。阿妹感性說「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

縣長饒慶鈴表示，儘管台東沒有大小巨蛋、世運場館，卻有著得天獨厚的自然環境，有稻田、有太平洋、有滿天星斗，我們把演唱會辦在自然裡，讓風景就是舞台、讓節慶與地方共生，這不是替代、而是重新定義「什麼是可以感動人的體驗」。晚會將於12月31日在台東市國際地標登場，集合超強陣容及豪華煙火，一起跨年。

