阿妹回家跨年 召群星迎曙光

張惠妹台東跨年 召群星迎曙光。

記者戴淑芳∕台北報導

「演唱會女王」張惠妹（aMEI）5日無預警重磅揭曉，將於2025年12月31日重量級現身《2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》。阿妹笑說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

在台東縣政府的邀請下，阿妹親自發起「台東歌手召集令」登高一呼，號召到10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修 等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！

阿妹繼《ASMR 世界巡迴演唱會》征戰海內外84場，並創下台北大巨蛋連開五場、吸20萬人朝聖的傳奇，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。

阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」