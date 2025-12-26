阿妹坐鎮台東跨年夜 葛仲珊、玖壹壹都到了

玖壹壹曾住在台東金崙部落2周，期待當地好朋友一起來跨年。台東縣政府提供



張惠妹（阿妹）今年坐鎮「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，繼首波曝光的「范曉萱X持修」夢幻同框後，今（12╱26）再公開「葛仲珊X李英宏」、「葛西瓦X玖壹壹」組合，近日旅客搭機往返台東時，也意外聽到阿妹化身空服員廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們12月31號跨年見！」提前為東跨之夜暖場。

葛仲珊將與李英宏攜手帶來限定合作舞台，她直誇對方是「很有想法、也很知道怎麼把現場氣氛帶起來的人」，她睽違9年推出新專輯《soul.food靈食》，首次同台的2人已閉關排練，他直言既新鮮又期待，這次合體曲目也別具巧思，「既然是跨年，除了熱鬧，也要大吉利」。

葛仲珊睽違9年推出新專輯《soul.food靈食》。台東縣政府提供

談到與台東的緣分，李英宏透露前陣子才到當地創作，預計將明年2月發表，他也分享私房美食清單，「我們到台東被推薦了藍蜻蜓跟阿鋐炸雞，有1天深夜還吃到1間神祕鹹粥，因為看到很多人在排隊，就跟著吃了1碗，真的很推薦」。

而玖壹壹也分享與葛西瓦已在不少音樂節合作，這次將以組曲形式呈現，選唱〈嘎勒阿勒〉的限定版本重新改編，他們透露過去錄實境真人秀時，曾住在台東金崙部落2周，認識許多在地好朋友，也期待這些朋友能到現場一起跨年，洋蔥更笑說：「台東有名的是池上米，所以希望可以吃很多池上便當。」

