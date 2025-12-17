阿妹坐鎮台東跨年晚會 持修夢幻聯動范曉萱

范曉萱（右）、持修已開始練團。台東縣政府提供



張惠妹（阿妹）今年坐鎮「台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，將同台的范曉萱、持修已啟動練團，2人將合唱〈氧氣〉，親自彈琴的她在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，持修也分享排練當下的感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。好奇怪喔！我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

台東跨年夜主打多組跨世代、跨領域組合，阿妹號召10組出身台東或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100％、李英宏、葛仲珊、持修等卡司在海風與浪聲中領唱跨年倒數迎接2026年第一道曙光。

范曉萱（左二）12月12日與100％樂團推出全新搖滾專輯《過客》。台東縣政府提供

尤其范曉萱與持修的合作是全新體驗，持修坦言：「之前沒見過，知道要合作的時候去查了是誰才發現她好酷！好有趣的1個人。」談到最喜歡的作品，他崇拜地說：「《絕世名伶》超酷！《你》、《縫人》、《如果我先死了怎麼辦》、《汪汪汪》，反正那張專輯都好喜歡。」讚歌曲的旋律、歌詞跟她的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子」。

對於這次東跨演出，持修充滿期待：「感覺就可以很嗨！」他也透露這次跨年，家人將到場支持，「雖然不會多留下來，但當晚一定會是個很美好的夜晚，也希望下次可以再去台東，不是工作，是去玩」。

