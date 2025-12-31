阿妹壓軸獻唱 台東跨年嗨翻 朱立倫低調現身

台東縣跨年晚會今年罕見未聘主持人，僅由DJ播放音樂，部分民眾反映場間銜接略顯冷場，但整體活動熱度不減。（蕭嘉蕙攝）

台東縣跨年晚會人潮爆滿，現場累計湧入約10萬人次，線上同步觀看人次突破18萬。（蕭嘉蕙攝）

國民黨前黨主席朱立倫（右）低調現身台東縣跨年晚會，縣長饒慶鈴（左）陪同在側。（蕭嘉蕙攝）

全台跨年晚會今（31）日同步登場，台東縣跨年場次由天后張惠妹壓軸獻唱，現場累計湧入約10萬人次，線上同步觀看人次突破18萬，就連國民黨前主席朱立倫也低調現身。不過，今年晚會罕見未聘主持人，僅由DJ播放音樂，部分民眾反映場間銜接略顯冷場。

全台最受矚目的台東縣跨年晚會，由張惠妹率群星回鄉開唱，玖壹壹率先登場、張惠妹壓軸演出，活動登場前即有網友高薪徵求代排占位；晚間現場人潮洶湧，擠得水洩不通，線上、線下累計參與人次已達28萬。

雖然晚會卡司陣容堅強，但今年無主持人串場，僅由DJ播放音樂，場間銜接略顯冷場，不過整體熱度不減，就連上月卸任的國民黨前黨主席朱立倫也悄然現身，在縣長饒慶鈴陪同下與民眾互動，對於合照來者不拒，展現親民作風。

另有民眾指出，往常排滿計程車的台東車站，今晚計程車排班區鬧空城，車輛幾乎全數出車載客，一車難求，甚至連白牌車也叫不到。

