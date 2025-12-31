阿妹妹Saya震撼登場台東跨年！消失歌壇快1年 直播瞬間飆破3.7萬人搶看

記者鄭尹翔／台北報導

「流行樂天后」張惠妹的胞妹 Saya（張惠春）31日晚間驚喜現身屏東跨年舞台，一襲白色勁裝霸氣登場，還未開口演唱，現場與線上直播立刻爆出尖叫聲。由於 Saya 與姊姊張惠妹外型神似，不少觀看直播的網友一度好奇「她是誰」，直播人數瞬間衝破 3 萬 7 千人，同時也成為她淡出歌壇近 1 年後，最受矚目的公開演出。

阿妹妹Saya震撼登場台東跨年！（圖／翻攝自臺東縣政府YouTube)

Saya 一登台便火力全開，接連帶來〈愛最大〉、〈Hony Money〉等動感組曲，全程幾乎不多話，專心以勁歌熱舞回饋觀眾，舞台魅力瞬間點燃全場氣氛。直播聊天室也刷滿留言，「吼唷我想去屏東」、「這個穿透力太強了」、「Saya好久不見了」、「看到快哭了」，顯見她依舊擁有高人氣與深厚歌迷基礎。

事實上，Saya 早年以本名張惠春出道，1997 年與表妹陳秋琳（Raya）組成偶像團體「阿妹妹」正式踏入演藝圈，雖然團體於 2 年後解散，她也一度淡出幕前，但在 2003 年復出後，陸續推出 4 張專輯、9 首單曲，音樂實力備受肯定。

儘管知名度不若姊姊張惠妹，但 Saya 的爆發力唱腔與穩健舞台表現始終被視為實力派。這次久違站上跨年舞台，不僅喚起歌迷回憶，也讓不少人期待她未來是否將再度回歸歌壇主流視線。

