阿妹張惠妹台東跨年！時隔5年凱旋家鄉開唱
[NOWnews今日新聞] 天后張惠妹（阿妹）傳將時隔5年回到故鄉台東跨年，跟當地的民眾一起狂歡迎接新年的到來。她上次在台東唱跨年已經是疫情期間的2020年跨年晚會，當時湧入約7萬人，雖然所有人皆戴著口罩不過氣氛依然火熱，根據了解，阿妹本次台東開唱也會帶上她的弟子持修、葛西瓦等人。針對阿妹跨年將於台東開唱一事，她的經紀公司則回應：「以縣府公告為準。」
傳阿妹跨年台東開唱 時隔5年意義非凡
根據《中國時報》報導，阿妹今年跨年將回到自己的家鄉台東開唱，跟當地的歌迷一起迎接美好的新年時刻。其實有許多縣市對阿妹拋出了橄欖枝，不過她最後還是選了台東，將為當地帶來許多「妹力」。且不止阿妹受到台東縣府邀請，她的弟子持修、葛西瓦等人也將一起登台。
距離上次阿妹在台東開唱已經是5年前的2020跨年晚會，當時正逢新冠疫情期間，為了防止飛沫噴濺，觀眾們必須戴著口罩觀賞表演，在艱辛的條件下依然聚集了約7萬名歌迷聚集在台東，所有人在現場歡唱、起舞，創造了僅屬於台東的美好元旦。
阿妹經紀公司回應：以公告為準
為了迎接精彩的跨年晚會，台東縣長饒慶鈴也在臉書發預告文，「在兩天，台東跨年晚會最強卡司即將揭曉，歡迎呼朋引伴，和台東一起Chill迎接2026。」同時強調演唱會都是免費進場「詐騙不要污染台東的美」，呼籲有意到場的粉絲千萬別上當。台東跨年演唱會詳細資訊將於5日正式宣布，對於阿妹是否真的要在花蓮開唱，經紀公司則回應：「由縣府公告為主。」
張惠妹（阿妹）是台灣天后級歌手，1992年參加選秀節目《五燈獎》獲得知名度，1996年以專輯《姊妹》正式出道，以渾厚爆發力十足的嗓音迅速走紅。她憑藉〈姊妹〉、〈Bad Boy〉、〈聽海〉、〈哭不出來〉等經典歌曲奠定天后地位，橫掃各大音樂獎項。出道以來，她不僅擁有許多知名情歌與舞曲，更以極具感染力的舞台魅力成為華語樂壇代表人物，是台灣最具影響力的女歌手之一。
