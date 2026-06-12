阿妹愛徒持修追星成功！圓夢合作國際超大咖 從網路熟識才邀約合作

記者鄭尹翔／台北報導

持修推出新作品。（圖／環球音樂提供）

創作才子持修再度展現驚人行動力！全新單曲〈Blue〉集結日本都會R&B代表SIRUP與國際知名吉他手Ichika Nito跨國合作，消息曝光後立刻引發樂迷熱議。令人意外的是，這場台日夢幻聯動的起點，竟是持修鼓起勇氣主動「搭訕」偶像而來。從網路互相關注到私下見面，再到成功促成合作，持修用實際行動把追星變成追夢，也讓〈Blue〉成為今年最受矚目的跨國音樂作品之一。

持修推出新作品。（圖／環球音樂提供）

持修推出新作品。（圖／環球音樂提供）

最初持修與SIRUP只是網路上的朋友，彼此欣賞對方的作品。直到SIRUP來台時，兩人才終於有機會相約聚餐，正式聊起合作的可能性。雖然之後因雙方工作繁忙，合作計畫一度停擺，但持修始終沒有放棄。他找上長期合作的製作人關惠中（Jimmy KUAN），並提出一個大膽想法：「如果把Jimmy的製作風格和SIRUP的音樂色彩揉在一起，一定超酷！」這個念頭也成為〈Blue〉誕生的重要起點。

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而另一位關鍵人物Ichika Nito的加入，則來自持修的一次勇敢行動。2025年11月，Ichika來台演出時邀請持修擔任嘉賓，演出結束後，持修把握機會在後台主動提出合作邀約。沒想到對方爽快答應，讓持修又驚又喜。這場看似簡單的「搭訕」，最終串聯起三位來自不同國家的音樂人，共同完成這首風格獨特的作品，也讓樂迷直呼根本是神仙組合。

〈Blue〉以「失重感」作為核心概念，描繪深陷情感與憂鬱情緒中的無力狀態。持修負責演唱充滿破碎感的英文段落，以一句「cut my heart to a thousand pieces」唱出被愛情凌遲的傷痛；SIRUP則透過充滿律動感的日文演唱，展現明知危險卻仍選擇墜落的矛盾情緒。搭配Ichika Nito標誌性的吉他音色，讓整首歌宛如一場醒不來的深海夢境，令人不自覺沉浸其中。

除了音樂之外，〈Blue〉的視覺設計同樣充滿巧思。單曲封面由持修親自操刀，以破碎幾何心臟象徵受傷的內心，並透過紅紫色血管意象呈現生命力與疲憊感的拉扯。持修希望將歌曲中的孤獨、憂鬱與情感循環具體化，讓聽眾不只是聽見藍色，更能看見藍色。而SIRUP也將於6月27日在Legacy Taipei舉辦台北演唱會，特別邀請持修擔任嘉賓，這對從網友變成神隊友的夢幻組合，也讓樂迷更加期待兩人首度同台演出。

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