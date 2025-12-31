阿妹揪心90 歲媽突發性失憶 「害怕失去的恐懼」催生2新作

張惠妹以分身阿密特推出新作〈你的存在就是 愛我〉。聲動娛樂提供



天后張惠妹（阿妹、aMEI）今（12╱31）無預警推出全新單曲〈我的存在就是愛你〉，而她的分身阿密特也不讓aMEI專美於前，同步發行新作〈你的存在就是愛我〉，在2025年最後1天送上雙重新歌，讓歌迷驚喜直呼「年底直接被妹神包辦」。而其中藏著90 歲媽媽突發性失憶、好轉的揪心歷程。

近2、3年忙於巡演工作，阿妹偶然間聽到〈我的存在就是愛你〉的旋律，直到最近90 歲媽媽突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集，「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼」。所幸經過治療，張媽媽近日身體好轉、記憶也逐漸恢復，讓阿妹有了更深層的感觸，也讓當初烙印在心裡的那段旋律再次被喚醒，起心動念完成這首歌。

廣告 廣告

而從著手到完成，前後僅花了 20 天，阿妹笑說：「自己只要一啟動，就停不下來！」而更始料未及的是在製作過程中竟自然衍生出阿密特版本，團隊以同一段旋律，量身打造兩套不同歌詞與編曲，成就2首完全不同的作品。

阿妹形容：「aMEI很溫柔的，阿密特則是堅定的語氣。」錄完aMEI版後僅隔2天就進行阿密特配唱，她笑說：「我的眼神都不一樣了！」甚至被團隊形容像是啟動了「黑魔法」，瞬間切換狀態。

2首歌同旋律、不同歌名、不同唱腔，卻又彼此呼應，阿妹分享：「就像大家常說的，我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」這次推出雙版本也希望能帶給大家同樣深刻的情緒共鳴。

有趣的是，製作過程中原本只有溫柔的aMEI版本，但2位製作人又提出不同想法，讓阿妹也很驚喜，最終決定再做一個版本交由阿密特詮釋。由於aMEI〈我的存在就是愛你〉前期準備充足，錄音時進展順利；但僅隔2天就錄阿密特版，因情緒仍未完全抽離，轉換過程一度卡關，她乾脆把錄音室的燈全關，只留1盞小燈，慢慢磨唱腔、語氣與口吻，直到團隊重新開燈，才驚覺「眼神真的變了」，阿密特〈你的存在就是愛我〉才正式誕生。

談到歌詞「我為了你而活」，阿妹表示那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。至於阿密特睽違10年突襲推出新歌，是否意味著這個分身將正式回歸？阿妹神祕笑說：「好像時候到了厚，值得期待喔！」

更多太報報導

黃冠智還原體育界殘酷真相 夏靖庭大變身「誰說角頭不能陰柔」

范冰冰等1個多月抱回金馬獎座 張吉安面交慶功

台中跨年｜蕭敬騰守喪期堅強開工 飆〈倒帶〉隔空拼Jolin