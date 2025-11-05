阿妹揪A-Lin玖壹壹台東跨年

天后張惠妹（阿妹）5日正式官宣，將於12月31日出席「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，在臺東縣政府的邀請下，她更登高一呼，號召A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100％、葛仲珊等10組歌手一起去台東，帶領觀眾迎接新年第一道曙光。

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市國際地標（海濱公園） 盛大登場。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

阿妹繼「ASMR 世界巡迴演唱會」征戰海內外84場，並創下台北大巨蛋連開5場、吸20萬人朝聖的紀錄，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年。」

范曉萱李英宏將登場

值得一題的是，阿妹暌違5年返鄉，親自發出「台東歌手召集令」，邀請一票重量級卡司共襄盛舉，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100％、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等，內含金曲、金馬及金鐘得主，堪稱「含金量最高的跨年晚會」。

阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」