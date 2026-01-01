阿妹攜A-Lin、戴愛玲台東跨年40萬人在線觀看！嗨喝到4點網封「烈酒女團」

【緯來新聞網】天后張惠妹這次擔任台東跨年晚會的總導演，帶領多位藝人於台東舉辦「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，全場活動透過YouTube直播進行，現場及線上觀眾總人數突破40萬，創下高流量紀錄。雖然晚會並無設定主持人，但阿妹、戴愛玲、A-Lin3人在台上毫無冷場，春風則爆料「姐妹喝到凌晨4點」，網友更封3人為「烈酒女團」。

阿妹攜A-Lin、戴愛玲台東跨年合體。（圖／台東縣政府）

此次演出陣容包括玖壹壹、范曉萱與100、李英宏、Miss Ko（葛仲珊）、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya（張惠春）、A-Lin與張惠妹。演出全程未設主持人，由歌手自由發揮，展現音樂與現場互動的即興魅力。



開場由玖壹壹擔綱，團長春風透露，張惠妹在彩排期間即密切關心表演安排，並為所有參與藝人提供完整食宿與飲品服務。他指出：「我昨天看到那些姊姊們喝到凌晨4點，才有今天這麼精彩的表演。」網友也在留言區封阿妹、戴愛玲、A-Lin為「烈酒女團」。



煙火表演在倒數時刻釋出，歷時5分鐘，共施放8000發煙火。活動最高潮出現在張惠妹與A-Lin合唱歌曲《連名帶姓》時，直播觀看人數瞬間攀升至27萬。跨年晚會結束後，多位網友在網路上表達讚賞，稱其為「無主持卻最精彩的跨年」、「跨年晚會如同大型演唱會」、「全台最強晚會」。

