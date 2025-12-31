阿妹率群星台東開唱 後台熱舞挺到壓軸登場

張惠妹（阿妹）率領群星回台東家鄉，在〈東！帶我走〉演唱會嗨唱。（台東縣政府提供）

張惠妹（阿妹）今晚（31日）率領群星回台東家鄉，在〈東！帶我走〉演唱會嗨唱，玖壹壹打頭陣，以〈打鐵〉〈派對俠〉及〈來個蹦蹦〉等歌炒熱氣氛，一結束演出，隨即在警察開道下趕往機場，搭機回台北跨年晚會演出，台東天氣宜人，截至晚上9點有超過10萬人次到場，線上直播觀看人數超過18萬。

玖壹壹帶來招牌好歌也和葛西瓦合作演出〈嘎勒阿勒〉、〈跟妳媽媽說〉，隨後葛西瓦接棒演出，演唱到〈心跳動〉，現場畫面突然切到後台，只見阿妹和妹妹張惠春（Saya）、A-Lin、戴愛玲、持修、桑布伊、葛仲珊、琟娜VERNA拍起大合照，引爆全場尖叫聲。

玖壹壹打頭陣，以〈打鐵〉〈派對俠〉及〈來個蹦蹦〉等歌炒熱氣氛。（台東縣政府提供）

阿妹雖是壓軸演出，但早早就到了會場，先和群星在後台拍大合照留念，更開心跟著音樂舞動，演出中場時，有歌迷高舉「協尋阿密特，失蹤10年了」，也有人比愛心示愛，鏡頭隨即轉在後台阿妹身上，她回以愛心手勢送給大家，並嚼起口香糖比賽吹泡泡，可惜最終失敗，讓天后只能無奈雙手一攤。

李英宏演唱〈台北直直撞〉時特地改成「台東直直撞」，阿妹和A-Lin、戴愛玲在後台開心熱舞，現場不時切到後台畫面；葛仲珊唱到〈皇后區的皇后〉的歌詞「寫歌給aMEI唱」，鏡頭再次轉到開心熱舞的阿妹，葛仲珊還帶了愛犬「小潘」登台演出。

