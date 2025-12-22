阿妹班機驚喜線聲！蔡依林跨年演唱會不倒數「這原因」曝光

今年跨年將迎來多位天后級歌手的盛大演出，為民眾帶來難忘的跨年體驗。金曲歌后張惠妹邀請A-Lin、玖壹壹等多組藝人回到家鄉台東市，在國際地標海濱公園舉辦跨年晚會。特別的是，抵達台東的班機上，乘客們驚喜聽見阿妹的聲音透過廣播問候，此創意宣傳方式引發熱烈迴響。另外在台北，天后蔡依林也將在12月30、31日及1月1日於大巨蛋舉辦三場演唱會，為歌迷獻上精彩表演。

大巨蛋外牆及內部都放上蔡依林的海報，為演唱會做準備。（圖／TVBS）

張惠妹透過台東班機上的特別廣播，以「我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東」的親切問候，讓機上民眾又驚又喜。這次跨年活動，她號召金曲歌后A-Lin及玖壹壹等多組藝人，一同回到家鄉台東市的國際地標海濱公園參與跨年晚會。這段特別的廣播不僅讓民眾感到驚喜，台東縣長饒慶鈴也在社群媒體上分享了這份喜悅，引發許多粉絲的期待，紛紛讚揚這是宣傳跨年晚會的最佳方式。

而在台北，大巨蛋已經全面換上蔡依林的演唱會海報，包括外牆和內部空間。跨年前兩週，蔡依林的演唱會團隊已經開始進場準備。有民眾在大巨蛋外拍下彩排的音樂聲，雖然無法確定蔡依林本人是否親自參與彩排，但可以確定的是，蔡依林已經開始工作，並在社群媒體上發布了一系列周邊商品的宣傳照片。

蔡依林的大巨蛋演唱會將在12月30日、31日和明年1月1日登場。她表示，演唱會中不會穿插跨年倒數活動，每場3小時的演出都會準時結束。由於最近工作行程相當緊湊，前陣子才到杜拜拍攝音樂錄影帶，返台後就要連續舉辦3場演唱會，她坦言只想回家好好睡一覺。同時，她也考慮到歌迷可能想參加其他跨年活動，這份貼心安排也展現了蔡依林對粉絲的關懷。

