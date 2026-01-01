阿妹當總導演！台東跨年28萬人觀看輾壓全國 玖壹壹春風曝「為什麼這麼強」

天后張惠妹。資料照，聲動娛樂提供



天后張惠妹（阿妹）昨率領群星到家鄉開唱，舉辦「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，創下全台直播平台同時在線28萬人觀看紀錄，現場更湧入10萬人，被網友封為2025最強跨年晚會，直播片尾揭曉，總導演就是張惠妹，參與演出的天團玖壹壹團長春風曝光內幕，讓大家了解為什麼這麼嗨。

台東跨年晚會昨傍晚6時揭幕，吸引上萬名網友關注，張惠妹號召10組來自鍾愛台東的歌手，包括Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，陣容堅強、節目熱鬧，還施放5分鐘、8000發的煙火，嗨到今天凌晨1時30分。

網友在Threads貼文提到，台東跨年晚會完全沒有找韓團，卻電爆全台跨年晚會，根本就是以演唱會規格在舉辦，沒有主持人、沒有政治人物囉唆、沒有廣告串場，「今天在現場的觀眾賺翻了」！貼文引發網友迴響，直言「其它縣市的承辦人員多學學，這才叫跨年晚會ok？」「直播同時在線台北6萬、台東28萬，完全是虐菜等級」。

春風事後在網路社群提到，阿妹從彩排就來看大家的狀況，而且讓每個人吃好住好，酒水都喝免錢的，春風自己不喝酒，他笑著表示「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姊」。

