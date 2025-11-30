阿妹粉絲快看！跨年火車票12/1零時開搶 原住民優先

天后「阿妹」張惠妹睽違5年回台東唱跨年，消息曝光後引發歌迷搶訂潮。台鐵12月1日凌晨0時起開放網路預購，不過具「原住民」身分者，可提前1小時優先買票。

張惠妹睽違5年將重返台東唱跨年。（圖／臺東縣政府 提供）

據悉，張惠妹宣布回台東唱跨年後，不少歌迷已計畫要衝台東跨年，紛紛前往訂房與訂位平台搶購，台東跨年檔期飯店幾乎滿房，航空公司增開的跨年夜班次也被搶到見底。

火車也是前往台東跨年的選項之一，台鐵表示，跨年期間車票將於12月1日凌晨0時起開放網路預購。值得注意的是，具「原住民」身分者可比一般民眾提前1小時買票。原住民旅客除了能替自己購票，也可協助「非原住民」家人訂票，每人單程最多可買4張。

事實上，所謂的「原民列車」專案已施行多年，原本是為協助族人返鄉參與部落重要祭儀。台鐵今年擴大適用範圍，從北迴線至南迴線皆納入，包含最新的EMU3000型列車也能使用。

