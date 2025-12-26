阿妹組團跨年開唱 葛仲珊、玖壹壹報到

葛仲珊將到台東跨年演唱會演出。（臺東縣政府提供）

張惠妹（aMEI）今年坐鎮台東跨年夜，繼首波曝光的范曉萱×持修夢幻同框後，今（26）日加碼公開葛仲珊×李英宏、葛西瓦×玖壹壹兩組神仙組合，合體卡司一字排開是鐵錚錚的三金陣容，2026東跨含金量爆表。

為感謝台東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召十組出身台東或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026年第一道曙光。

廣告 廣告

玖壹壹分享，其實與葛西瓦已在不少音樂節合作過多次，但這次能在阿妹主辦的跨年舞台同台，仍讓他們格外期待，此次合作將以組曲形式呈現，選唱〈嘎勒阿勒〉的限定版本重新改編，團員也賣關子表示，希望大家「一定要好好期待」。

玖壹壹將在阿妹主辦的跨年舞台演出，讓他們相當期待。（臺東縣政府提供）

年末耶誕假期，東部交通也意外成為討論焦點，原來是阿妹領銜錄製的台東交通口播悄悄上線，不少旅客驚喜發現，不只張惠妹，A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等一票東跨藝人也全數參與，在飛機起飛與降落，都能聽到這些三金歌手的聲音，讓不少旅人直呼：「Amazing！」

阿妹今年跨年夜將回到家鄉台東開唱，近日旅客搭機往返台東時，聽到她化身空服員的機上廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們12月31號跨年見！」提前為即將到來的東跨之夜，做了最暖心宣傳。

更多鏡週刊報導

獨家／王Aden炎上風波！連丟北宜跨年演出 幕後人員再爆「排場大」

持修合作前才知道范曉萱是誰 相差18歲將於台東跨年夜合唱經典〈氧氣〉

台北跨年卡司公布！ 李千娜不趕場陪市民一起迎2026