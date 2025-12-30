阿妹跨年帶旺台東 馬來西亞包機秒殺

今年台東縣政府主辦的跨年活動，邀請張惠妹號召多組重量級藝人坐鎮，被譽為全台最強跨年演唱會。縣府並進一步與旅行社及航空公司合作，推出以「跨年演唱會」為主打的馬來西亞五日遊直飛包機專案，成功吸引海外市場目光，為台東敲開跨年國際觀光新契機。

《東！帶我走》2026台東跨年晚會將於31日晚間在台東市海濱公園登場，卡司陣容堪稱全台最強，除天后張惠妹壓軸演出外，A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等跨世代歌手同台獻唱，預估吸引數萬人潮。

台東縣政府特別攜手華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air）推出「馬來西亞五日遊包機專案」，156名國際旅客在30日中午左右抵達台東。行程安排除走訪台東自然景點、品嚐在地美食，也將親身參與「2026台東跨年晚會」。承辦旅行社指出，這次包機最大亮點即是將跨年演唱會納入遊程，報名一開放即瞬間額滿，顯示國際市場對台東音樂觀光的高度關注。

台東縣長饒慶鈴表示，今年跨年晚會展現台東獨具特色的音樂能量，縣府透過包機結合大型音樂節慶，讓國際旅客在欣賞自然景觀之餘，也能深入體驗台東文化與城市氛圍，有效提升旅客停留品質與活動參與感，並帶動住宿、餐飲及周邊消費。

華府旅遊集團董事長廖泳淀指出，將年度大型演唱會納入包機行程後，成功吸引馬來西亞旅遊市場關注，顯示「旅遊結合大型活動」具備高度市場潛力。未來盼透過直航包機的實際操作，深化台東與國內外城市的旅遊連結，為地方觀光創造更多彈性與可能。

交通及觀光發展處長卜敏正補充說明，此次包機除載來156名國際觀光客，也搭載台東鄉親直飛馬來西亞旅遊，減少轉機與舟車勞頓。今年縣府已促成越南、泰國、馬來西亞、澎湖及金門等共10架次包機，吸引近3500名旅客，創造逾新台幣5000萬元觀光消費效益。

因應跨年晚會帶來的龐大人潮，縣府表示，已完成安全維護、交通疏導與場地規劃，並設置巨型LED螢幕、高規格音響及延伸舞台，打造沉浸式跨年體驗，也要讓國際旅客一同見證台東跨年的音樂魅力。（編輯：許嘉芫）