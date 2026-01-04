阿妹跨年正嗨唱！台下卻伸「狼爪」摸臀 警1作法害她更崩潰

實習記者藍子瑄／台北報導

台東跨年晚會出現色狼襲臀事件。（圖／資料庫）

台東跨年晚會現場，氣氛嗨到最高點，沒想到卻有人趁亂伸出狼爪。一名女子指控，在跨年倒數後的演出期間，遭陌生男子抓臀；當她目睹對方還企圖再對其他女孩下手時，顧不得恐懼，當場制止並「抓狼」送往警察服務站。不料現場男性的反應，以及警方的處理方式卻讓她身心受創，直呼「噁到想吐」。

該名女網友昨（3日）在 Threads 還原事發經過指出，元旦倒數後，她感覺後方男子刻意貼近並多次觸碰臀部，且長時間以身體磨蹭，讓她明確感覺遭到性騷擾。正當她還在思考該如何應對時，對方竟繞過她，準備再對前方的高中女孩們伸出狼爪。

當場抓狼求助卻碰壁 1句話讓她心寒

女網友當下顧不得害怕，立刻抓住男子手臂並大喊「性騷擾！」，但向附近男性求助時，卻只得到「你要我怎麼幫？我幫不了什麼。」的回應。最終，在其他民眾的傳話下，才合力將這名滿身酒氣的男子強行帶往警察服務站。

然而，她指出，真正的夢魘卻是在進入警察帳篷後才開始。警方為釐清狀況，未第一時間將雙方隔離，反而讓她在高度驚恐與情緒崩潰的狀態下，和不斷辯稱「誤會、不小心」的加害者面對面僵持十多分鐘，對方甚至不斷靠近、揮動雙手，酒氣與口水直接噴向她臉上，讓她感到極度不安。

抓狼送警卻更煎熬？處理過程成二次傷害

女網友也提到，現場警員坦言，由於跨年散場時警力需分流支援，無法長時間看管，只能聯絡對方友人帶走，甚至建議她「先離開現場」，讓她聽到當下幾乎崩潰，「我這麼努力把他抓來，是為了不讓他再傷害別人，結果卻是我先被請離開。」

貼文曝光後在網路引發巨大迴響，許多網友湧入留言聲援，除了讚許她在混亂中勇敢阻止性騷行為，也痛批處理流程失當，「為什麼沒有立刻隔離？這不是最基本的嗎？」、「讓受害者跟加害者站在一起十幾分鐘，根本是二次騷擾」。

台東警分局回應了 後續仍待釐清

對此，台東警分局證實確有此事，並表示警方第一時間已受理並向當事人說明申訴與告訴權益，目前該名男子因有飲酒情形，仍在進一步釐清中。警方也說明，當事人當下尚未正式提出申訴或告訴，若後續決定追究，警方將依法受理，絕不寬貸。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

