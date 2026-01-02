阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？

醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。

張惠妹在台東舉辦跨年晚會。（圖／台東縣政府、野聲音樂提供）

蘇一峰表示，張惠妹應該沒想到，二十年前在陳水扁總統執政時，她上台獻唱國歌感動大家，是當時「青鳥的女神」。然而，她隨後因此遭到對岸封殺，損失的代言活動金額高達幾十億元。

蘇一峰提到，二十多年後，張惠妹僅是在台東家鄉舉辦跨年演唱會，卻被現在的綠營「青鳥」拿來大做文章，攻擊張惠妹只有20萬人參與居然能接跨年演唱會。他質疑，張惠妹被評為是今年辦最好的跨年演唱會，為何要被羞辱，甚至被拿來類比「台南茶行辦炸藥軍火」。

廣告 廣告

醫師蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

該貼文引發眾多網友討論，有網友留言認為，這顯示出特定陣營的劣根性，只要沒有利益就可以出賣，連自己人都不放過，何況是重心轉往大陸的藝人。也有人指出，張惠妹的專業就是舉辦演唱會，以其天后地位，該預算金額相當划算。

另有網友評論表示，將張惠妹辦演唱會與小吃店買快篩做對比並不恰當，並諷刺特定陣營「連自己是誰都不知道」。更有意見指出，張惠妹並非開設茶行去接演唱會，老闆也沒有詐騙前科，批評攻擊者的論述能力不足，認為這是「胡言亂語」。

延伸閱讀

粉專回顧「2025年賴政府政績」 網民驚指「群魔亂舞」

十大死因第三名！肺炎年奪1.7萬命 蘇一峰曝「5大預防關鍵」

5名大法官就宣判憲訴法違憲宣判 基層法官炸鍋：徹底踐踏憲法