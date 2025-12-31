阿妹跨年送驚喜！2單曲同時發行阿密特無預警回歸

歌后張惠妹2025年末推出2首新歌，以張惠妹與阿密特風格拍攝不同封面。（聲動娛樂提供)

阿妹跨年獻驚喜！12月31日無預警推出新單曲〈我的存在就是愛你〉，而她的分身「阿密特」也不讓阿妹專美於前，挑戰同旋律、不同編曲的新作〈你的存在就是愛我〉，在2025年最後一天寵粉獻禮。阿妹透露，在一次偶然機會下聽到這段旋律，正好碰上近期張媽媽突發性失憶，觸發了她對這首歌的深刻感受。

阿妹近3年忙於巡演，而張媽媽先前曾罹癌，加上長年患有高血壓、糖尿病，三病纏身。近期張媽媽突然失憶，雖然總是笑著看大家，卻記不起家人的名字，讓阿妹百感交集：「與其說難過，不如說是恐懼。」好在經過一段時間治療，張媽媽日前身體好轉並恢復記憶，讓她感觸良多，加上當初印在心底的那段旋律，讓阿妹起心動念完成了這部作品。

有趣的是，張惠妹與阿密特都非常鍾愛這首歌，雖然旋律相同，但歌詞與唱腔風格迥異。這首歌從製作到發行僅花費短短20天，製作過程中，原先只有溫柔的「阿妹版」，但兩位製作人產生了不同的想法，延伸出另一個堅定有力的版本，意外勾起阿妹的興趣，進而催生出雙版本。在錄完阿妹版兩天後，便直接進錄音室錄製阿密特版，轉換風格的過程讓她一度卡關，最後她選擇將錄音室燈光全關、僅留一盞小燈，慢慢磨練唱腔與語氣，才雕琢出理想的作品。

阿密特的〈你的存在就是愛我〉與張惠妹的〈我的存在就是愛你〉，兩首歌名相互輝映。阿妹表示，希望藉此讓大家感受愛、相信愛；至於這是否代表阿密特將正式回歸？阿妹神祕地笑說：「值得期待，好像喔！」

