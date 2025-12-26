阿妹返鄉坐鎮臺東跨年夜 登高一呼群星迎新

記者周毓洵／臺北報導

「妹神」張惠妹（aMEI）今年將回到家鄉坐鎮跨年夜，領軍《2026台東跨年晚會‧東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，一口氣號召10組歌王歌后級好友齊聚臺東，用音樂陪大家迎接2026年第一刻。跨年卡司主打跨世代、跨領域ft.合作，把舞台直接升級成大型音樂實驗場，消息一出立刻引爆討論。

繼首波公布「范曉萱×持修」夢幻同框後，主辦單位今（26）日再加碼公開兩組重量級ft.組合「葛仲珊×李英宏」與「葛西瓦×玖壹壹」，陣容一字排開全是三金常客，含金量爆表。跨年夜還沒到，樂迷已經開始敲碗，直呼：「東跨根本演唱會等級。」

為了感謝臺東縣政府長期支持，也因為「回家唱歌」別具意義，阿妹登高一呼，邀集A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等好友，在海風與浪聲中陪伴數萬民眾倒數新年。屆時從金曲、嘻哈到原民音樂輪番上陣，預告將是一場只有台東才辦得到的跨年夜。

其中最受矚目的嘻哈限定舞台，莫過於葛仲珊與李英宏的首次跨年合體。葛仲珊直誇李英宏是「很有想法、又很會帶氣氛的人」，光想到要同台就很興奮。其實兩人早有交集，過去曾在MV幕後合作，這回正式站上舞台「合唱不合拍」，讓樂迷相當期待。巧的是，兩人近期都推出新專輯，這次也將帶來特別設計的串接段落，曲目內容暫時保密，被視為跨年夜的驚喜彩蛋。

另一組話題組合「葛西瓦×玖壹壹」同樣火花十足。玖壹壹透露過去在音樂節其實合作過多次，但能在阿妹主辦的跨年舞台同台，感覺特別不一樣，這次將以組曲形式重新改編「嘎勒阿勒」限定版本，團員更賣關子要大家「一定要期待」。談到台東回憶，玖壹壹也分享曾在金崙部落住上兩週，對台東人情味與美食念念不忘，洋蔥更笑說最想吃池上便當。

除了舞台卡司，阿妹近期也悄悄為台東跨年暖身，她親自錄製台東交通口播，與A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等藝人一同「聲音現身」飛機廣播，讓不少旅客一上機就驚喜直呼「Amazing！」阿妹更化身空服員向旅人喊話：「12月31號跨年見！」為這場回家開唱的跨年夜，提前送上最溫暖的邀請。

葛仲珊將在臺東跨年舞台帶來限定演出，睽違多年推出新作的她，也預告首度把多首新歌搬上東跨，嘻哈能量準備一次炸開。（臺東縣政府提供）

李英宏（如圖）首次登上臺東跨年舞台，將與葛仲珊合體演出，要把最好的能量送給現場觀眾。（臺東縣政府提供）

玖壹壹（如圖）受邀參加臺東跨年晚會，將攜手葛西瓦同台演出，團員笑說希望把最熱鬧、最好玩的氣氛留在東海岸。（臺東縣政府提供）

原民創作歌手葛西瓦（如圖）再度回到臺東，這次將與玖壹壹合體演出限定組曲，結合部落能量與派對節奏，成為跨年夜亮點之一。（臺東縣政府提供）