即時中心／顏一軒報導

2026年台東跨年晚會眾星雲集，天后張惠妹（阿妹）、歌手戴愛玲、A-Lin（黃麗玲）與持修等人在海濱公園國際地標熱力開唱，吸引超過10萬人湧入，線上更突破28萬人次觀賞，不過，拿下此次標案的「野聲音娛樂有限公司」，資本額僅新台幣20萬元，遭部分網友質疑不合常理。對此，台東縣政府今（2）日回應，本案辦理過程均依《政府採購法》及相關規定辦理，符合法定規範。





台東縣政府指出，有關「台東國際地標2026跨年活動」採購案，外界關注決標予資本額20萬元之公司，本案辦理過程均依《政府採購法》及相關規定辦理，符合法定規範。

快新聞／阿妹領軍台東跨年！20萬資本額獲3500萬標案 縣府回應了

歌手A-Lin（黃麗玲）。（圖／台東縣政府提供）

縣府表示，本次跨年活動整體執行成果亮眼，無論線上或線下參與人次均創下佳績，活動品質與規模獲得各界肯定，成功打造具代表性的跨年演唱會，成為全台第一的跨年活動指標。

台東跨年晚會眾星雲集。（圖／台東縣政府提供）

同時，縣府感謝團隊跨局處及地方各界與相關單位的通力合作，以及國內外觀眾的熱情參與，讓跨年晚會活動順利圓滿，未來亦將持續以嚴謹專業態度推動各項活動。

據了解，「野聲音娛樂有限公司」為張惠妹經紀人陳鎮川所設立，根據其IG帳號「yasoundentertainment」的介紹，旗下有葛西瓦、持修、Boxing、安那與Barco等藝人或團體，公司的負責人則是「阿妹」的親姪女張晴。





原文出處：快新聞／阿妹領軍台東跨年！20萬資本額公司獲3500萬標案 縣府回應了

