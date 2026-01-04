阿妹、A-Lin創晚會高潮 柯震東喊話去台東跨年5萬人響應

〔記者陳慧玲／台北報導〕「雙A」金曲歌后「阿妹」張惠妹和A-Lin，跨年夜在台東海濱公園的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，不僅合唱一曲《連名帶姓》讓網友大讚好聽，更因兩人在晚會上的生動互動，讓這場晚會高潮不斷，雖然結束好幾天，後續迴響很大，柯震東也在社群喊話：「我明年要去台東跨年！」收到熱烈迴響。

跨年晚會上，A-Lin預告要唱一首好歌時，開玩笑說不知道原唱會不會來向她要版權費，結果一現身竟是大咖天后阿妹，全場瘋狂，兩人都是實力天后，合唱《連名帶姓》讓觀眾及看直播的網友讚嘆不已，更沒料到合唱完兩人一搭一唱的精采互動，讓跨年晚會無須設主持人，沒有尬聊情況，反而贏得網友讚聲連連，直說台東跨年晚會為未來的跨年活動設立高標。

廣告 廣告

柯震東一連在社群發出多則和台東跨年晚會相關話題，像是「現在在被台東跨年晚會洗版！好快樂！」另外又說「東！帶我走」，最後直接喊話：「我明年要去台東跨年！」短短9個字吸引近80萬次瀏覽，更有5萬網友按讚響應，似乎心中都有和柯震東一樣想法，不少台東民眾也留言給他：「歡迎來台東。」也有人提醒他，時序上應該是今年年底，不是「明年」喔！

雖然A-Lin也是台東人，不過這次卻是她首度在台東唱跨年晚會，因此連她爸媽都很開心，她在台上就透露，謝謝阿妹的邀請，她爸媽說應該像拍「紀錄片」一樣記錄她這次回台東表演的內容。

【看原文連結】

更多自由時報報導

A-Lin台東跨年「那魯Seven Eleven」夯爆了 最新打卡景點曝光

內建技能？台東跨年成全台焦點 台下觀眾神回「這一字」全網笑翻

A-Lin親曝「初戀地點」屋主回應了！自嘲電話被打爆「林伯是房東」

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

