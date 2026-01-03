阿妹、A-Lin後台「補飲料」 他們秒回1字網驚呆！

娛樂中心／饒婉馨報導

天后張惠妹（aMEI）回鄉坐鎮，今（2026）年唯一的跨年演出是她親手打造並擔任總導演，強大嘉賓陣容、節奏流暢、互動感滿分，被封「全台最頂」，不過A-Lin跟阿妹的互動也被網友讚翻；其中一段是兩人聊天提到在後台補妝、「補飲料」，此話一出，台下觀眾瞬間默契喊「矮～」，讓人不禁疑惑「這個『矮～』是台東人內建的嗎？」，引起廣大網友前來朝聖。









網友對於兩位天后歌手的發言表示，「台東人補飲料是常態～都懂」。（圖／翻攝自 Threads ＠avogasin）

台下觀眾秒回「矮～」，不禁讓網友驚喊：是內建的嗎？（圖／翻攝自 Threads ＠avogasin）

台東跨年晚會上，A-Lin一度爆出各種金句，全場觀眾氣氛高昂，有一段是她跟張惠妹聊天的時候，阿妹先表示「我們大概下午兩點就在後面囉」，A-Lin緊接著說「而且我們一直補妝」，阿妹在這時候突然自曝「而且我們一直補一些飲料」，沒想到台下觀眾一聽到，立刻整齊回應「矮～」。影片相關片段曝光後，瞬間成為網友關注焦點，迄今該貼文已有170萬次瀏覽數、11萬人按讚，還有高達4千8百多次轉發，可見兩位天后同台的發言、表演，深受網友喜愛。她們不僅台前表演火熱，舞台閒聊影片更讓網友全看傻，阿妹領軍大咖歌手們隨著節奏盡情狂歡，俏皮可愛的模樣在演出前就已點燃話題火苗，讓全場情緒還沒開演就先「嗨到最高點」。





許多網友忍不住在貼文下展開激烈討論，認為這根本就是台東人內建的罐頭音效，吸來大批網友按讚。（圖／翻攝自 Threads ＠avogasin）

貼文曝光後，許多網友看了直言「真的！！！很謎的是大家都能接到欸，完全沒漏拍好酷」、「誒超強，為什麼知道哪句要接矮啊」、「綜藝摔的壯聲詞」、「第一次聽到觀眾一起，矮～」、「好喜歡的原住民tone啦，回到台東好自然就都出現了」；底下更出現原住民現身解答，「25up原住民幫忙回答：從我有記憶以來就有了」、「這不是流行⋯是部落日常」、「就是一種原住民在幽默時，做結尾的狀聲詞」、「是所有原住民一出生就必備的 矮~」、「一定是內建」。





原文出處：阿妹、A-Lin「後台一直補飲料」現場嗨翻！台下同時回1字網坦言：算是內建

