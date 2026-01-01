阿姆斯特丹150年歷史教堂 跨年夜惡火吞噬

（中央社海牙1日綜合外電報導）阿姆斯特丹一座建於19世紀的教堂今天凌晨慘遭祝融。荷蘭跨年夜不平靜，煙火導致兩人死亡，連警方都遭遇「前所未見」暴力攻擊。

法新社報導，1872年建造的馮德爾教堂（Vondelkerk）毗鄰巿區一座高人氣公園，是當地旅遊熱點，凌晨驚傳失火。巿政當局表示，50公尺高塔樓倒塌，教堂屋頂嚴重受損，但建築主體完好無損。

起火原因暫不得而知。

荷蘭警察工會主席庫伊曼（Nine Kooiman）指出，跨年夜「警察和緊急服務人員遭遇空前嚴重暴力」，強調連她自己在阿姆斯特丹執勤時都曾3度遭民眾以煙火和其他爆裂物攻擊。

廣告 廣告

全國各地都傳出針對警察和消防人員的攻擊通報；南部布雷達市（Breda）甚至有人朝警方投擲汽油彈。

由於預期當局將開始禁止私放煙花爆竹，民眾紛紛大量購買煙火。部分地區劃設為禁放煙火區，但成效有限。（編譯：何宏儒）1150101