阿姑被親笑開懷！出席李國超婚禮「加碼2萬大紅包」 嗨喊：早生貴子

娛樂中心／綜合報導

「阿姑」周遊（左）和老公李朝永參加高欣欣、李國超婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

56歲高欣欣今（12）日與交往20年的李國超補辦婚宴，現場星光熠熠，陳美鳳、方馨，以及「阿姑」周遊與丈夫李朝永都前來祝賀。88歲的周遊以一襲浪漫紫色亮相，被主持人拱「親一下」時，她和李朝永也甜蜜配合，成為全場焦點。

「阿姑」周遊大方包了兩萬塊紅包。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

阿姑看著新人滿臉喜氣，忍不住笑開懷，還大方準備了2萬元紅包力挺小輩。她透露，李國超從小就是在她與李朝永的戲劇組成長，「以前拍我的戲，都會幫忙端椅子、倒水，乖到不行。」兩家人交情深厚，李國超又和她兒子馮凱一起長大，堪稱「從小到大的麻吉」。雖然馮凱因拍攝新戲《豆腐媽媽》無法到場，但一家人的祝福沒缺席。

「阿姑」周遊（左）和老公李朝永參加高欣欣、李國超婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

李朝永也在現場獻上祝福，期盼新人婚後生活「像飛龍在天一樣，一飛沖天、早生貴子！」阿姑聽完立刻接話大喊：「一飛沖天！」心情之好完全藏不住，替這對新人開啟幸福新章。

