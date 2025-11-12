阿姨存款變「空頭支票」！存單還在手銀行卻說沒紀錄 存款近30年慘無法提領

顧女士1997年在銀行存入的定期存單，至今近30年卻無法提領。（示意圖／翻攝自新聞坊，下同）

大陸上海市民顧女士近日抱怨，她持有兩張分別在1997年於某大型銀行開立的三年期住房儲蓄定期存單，金額各為人民幣3,000元（約合新台幣13,200元），共計人民幣6,000元（約新台幣26,400元）。今年6月，她打算提領這筆存款連同利息，卻被告知系統找不到資料，必須等待銀行進一步調查，三個月過去並無下文，引發她質疑銀行系統出現問題。事後銀行證實，由於系統查無資料加上找不到原始存根，才會導致至今無法提領。

根據《現代快報》報導，顧女士指出，當年存款約定三年期滿自動續存，依她估算至今利息約人民幣2,000多元（約新台幣8,800元）。不料到銀行辦理時卻被拒領。她表示，銀行人員稱系統中找不到存單紀錄，要她回去等通知；後來數度致電詢問，得到的回覆都是「仍在查核中」。

銀行稱系統曾多次升級，導致無法找到1997年存單資料，顧女士無奈等待3個月。

直到她向監管單位投訴後，銀行才表示成立跨部門小組處理，包括消保、個金、財會與金科部等人員，並追查原始底單。根據回應，當年銀行系統無法輸入顧女士名字中的「珮」字（王字旁），僅能輸入「佩」字（單人旁）後手動修改並蓋章，疑似因此導致資料未能正確保存

因銀行系統無「王字旁的珮」字，當年存單使用簡化字後手動修改蓋章，疑為問題根源。

顧女士也反映，自己其他銀行存單也曾遇到字庫問題，但均能成功兌現。她質疑：「同樣情況其他銀行能做，為什麼你們這麼大的銀行做不到？同年其他存單也能領，我卻被卡了三個月。」

法律界指出，根據《中華人民共和國商業銀行法》第33條，銀行必須保證存款本金與利息支付，不得無故拖延。《最高人民法院存單糾紛司法解釋》也明定，持有真實存單者可直接主張兌付，若銀行無法證明資料造假，即應立即履行支付責任。律師劉雪妮表示：「銀行若無法證明該存單不實，就應見單即付，不能拖延。」

目前，銀行已指派專人前往相關城市調查原始資料，但坦言需進一步分析資料遺失原因，才能走「營業外支出」程序處理（即非正常程序下由銀行主動支付）。此事曝光後引發網友熱議，多人直指「應先付款，內部再調查」、「儲戶不能為銀行失誤買單」，呼籲金融機構應強化系統備份與客服效率，以保障民眾財產安全。

