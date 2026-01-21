阿姨式搭話太狂！謝麗金一句話把少女嚇到又被圈粉

記者林宜君／台北報導

捷運月台上，一段看似平凡的陌生互動，卻意外成了最暖心的插曲。藝人謝麗金以一貫直率又幽默的方式，和一名年輕女孩短暫交談，從搭話到道別，笑點與感動一次到位。藝人謝麗金日前搭乘捷運候車時，被站在前方的一名小女孩吸引，對方造型亮眼、氣質獨特，讓她忍不住主動開口攀談。為了避免嚇到對方，謝麗金一開口就自嘲式地安撫對方：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」

謝麗金一開口就自嘲式地安撫對方：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」（圖／翻攝自謝麗金FB）

謝麗金事後形容，當時目測女孩大約17歲，穿搭風格讓她直呼難得一見。（圖／翻攝自謝麗金FB）

謝麗金事後形容，當時目測女孩大約17歲，穿搭風格讓她直呼難得一見，「很會造型，好久沒看到羅莉塔了。」她隨即詢問是否能合照，女孩爽快答應，但提出「不要拍臉」的請求。謝麗金忍不住打趣回應：「妳這麼漂亮為什麼不拍臉？」互動過程中，謝麗金也關心起女孩的生活狀況，連續問了「爸媽有對妳不好嗎？」、「學校有被霸凌過嗎？」女孩都回答「沒有」，語氣平靜。

女孩下車時突然拿出餅乾送給謝麗金。（圖／翻攝自謝麗金FB）

直到即將下車前，謝麗金心中仍忍不住揣測，是否有自己沒察覺的心事，於是鄭重地對女孩說了一句：「妳超正。」沒想到這句真誠稱讚，換來意想不到的回應。女孩突然拿出餅乾送給謝麗金，表示是自己親手做的，讓自稱「阿姨」的謝麗金當場被暖到，直呼相當感動。短短幾分鐘的捷運相遇，也為這趟通勤留下最難忘的回憶。

