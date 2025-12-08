阿姨忘了藥名！畫出「1圖」竟讓藥師猜中 6.3萬人讚爆：太神了

生活中心／陳慈鈴報導

一位疑似聾啞人士的阿姨到藥局買藥忘了藥名，畫出火柴人後，讓藥師意會到她要買什麼商品。（圖／Threads網友the520123授權提供，未經同意請勿轉載）

術業有專攻，每個行業都有自己的專業，有些人做久了，很多內容都記在腦海裡，有時候只要一點點提示就能知道對方在表達什麼。近日有位藥師兼老闆就分享，藥局來了一位疑似聾啞人士的阿姨，起初先是比手畫腳表達需求，遲遲無法被理解，在他的示意下，拿起筆畫出一個火柴人，他看完想了一下就明白阿姨要找什麼商品，事後將這段經歷PO上網，引起熱議。

一名藥師於《Threads》發文，提到藥局來了一位阿姨，有點聾啞的狀況，比手劃腳了半天，又拍拍了頭，他還是沒辦法理解對方的需求。於是便示意阿姨可以用寫或畫的方式表達。

廣告 廣告

藥師說，阿姨當下有點難為情，他猜想是不是可能不知道怎麼寫或怎麼表達。不過後來阿姨還是決定拿起了筆畫圖。只見紙上畫的是一個火柴人，藥師看了之後思考片刻，突然靈光一閃知道阿姨要找什麼商品，後來果真如他所料，不禁直呼「結果居然被我猜中！這年頭經營藥局不容易啊」。

貼文曝光不到一天，已經吸引超過96萬次瀏覽數、6.3萬人按讚，網友看完圖片後紛紛表示，「阿姨很厲害，直接是key point 」、「簡直一模一樣」；很多人也對藥師能夠以圖識物感到佩服，「現在藥師已經厲害成這樣了嗎？除了學名、商品名，連外包裝上的圖案都要知道，還好我已經轉行了！重點是畫成這樣，你竟然還猜得出來」、「太神了吧」。

※ 本文經Threads網友the520123授權提供，未經同意請勿轉載。

更多三立新聞網報導

台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

鄉下藥局買普拿疼貴很多？藥師曝辛酸內幕：只賺10元還被罵

他拿1物滅蟑驚呼「比殺蟲劑還強」 內行曝無敵神器：10秒就死還能清潔

【一文看懂】Google年度熱搜9大榜單出爐！台灣人最愛查「這2字」

