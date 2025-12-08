阿姨忘藥名畫「火柴人」被老闆猜中！網瘋：笑到黑菇

生活中心／饒婉馨報導

有一名經營藥局的網友在網路分享一件趣事，一位疑似為瘖啞人士的阿姨需要購買藥品，原PO無法理解她的比手畫腳，沒想到最後是靠一個火柴人猜出阿姨要的東西。貼文曝光後，瞬間引來逾100.9萬人朝聖。





阿姨忘藥名「畫1隻火柴人」狂吸100萬人！老闆猜中被網封：通靈王

阿姨靠著一隻火柴人，成功讓店員猜出她要買什麼。（圖／翻攝自 Threads ＠the520123）

有網友在Threads上分享了2張圖片，並表示自己是經營藥局的，他在文中寫下「剛剛來了一位阿姨，有點聾啞的狀況，她比手畫腳了半天，又拍拍了頭，我還是沒辦法get到她要什麼，我示意用寫或畫的方式 ，阿姨有點難為情，我在想她是不是可能不知道怎麼寫或怎麼表達」，沒想到阿姨最後還是拿起筆畫下「一隻火柴人」，原PO看了之後思考片刻，突然知道她好像要什麼了，等他把藥品拿來跟阿姨核對後，發現真的被他猜中了，文末還苦笑表示「這年頭經營藥局不容易啊」。貼文發出後，立刻引來廣大網友熱議，都誇原PO「封你為通靈王」、「哇哩咧你太神了吧！！！」、「拍手！！！阿姨跟你在那個瞬間，頻道通了，語言或文字，都只是溝通的工具之一，這是最好的示範了」、「現在當藥師還要會通靈了，門檻越來越高了」、「重點是阿姨忘記名字竟然畫得出圖，最重要是你竟然猜中！」。

廣告 廣告





阿姨忘藥名「畫1隻火柴人」狂吸100萬人！老闆猜中被網封：通靈王

網友都敬佩原PO的「通靈」能力。（圖／翻攝自 Threads ＠the520123）





然而，原PO也在貼文下的置頂留言回覆多數人提出的3個疑問：

1. 阿姨都會畫圖了，難道不會寫字嗎？

我自己的奶奶也年近80，她是這幾年才開始去上課，也才開始認識字，不然以前也是只會講或用畫的形容，那個年代，讀書認字是一種奢求，我相信有在藥局工作的應該都能感同身受，有時候連自己的名字都要我們代簽或者他們自備印章。

2. 難道沒有手機嗎？ 現在網路這麼發達？

我想如果她有，她也不見得會用，寫字都困難了何況是打字搜尋，我在想可能是我們藥水放的位置太隱蔽，導致她一進賣場找不到才來櫃檯，一般藥局都會放在很顯眼的地方，這個的確我們需要調整。

3.如果阿姨下次在光臨我會把廣大網友的善意傳遞給她，只是我可能需要想想看該怎麼表達。





原文出處：阿姨忘藥名「畫1隻火柴人」狂吸100萬人！老闆猜中被網封：通靈王

更多民視新聞報導

他曝1物30秒滅蟑！反被內行推「1神器」：還能清潔

板橋府中氣爆「2樓整層炸爛」 她上廁所躲過一劫：早一點我就不在了

被陳奕迅稱讚！香港樂團成員移居台灣 自嘲「開放式關係」

