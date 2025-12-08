阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助！藥師秒懂 網友大讚：封你為通靈王

一名經營藥局的網友分享，一位婦人「畫火柴人」示意自己要買的藥，沒想到竟然真的讓他猜中。（翻攝自threads＠the520123）

一名經營藥局的網友近日在Threads分享特殊的經驗，他表示，日前有一位有點聽語障礙的婦人想買藥，但比手畫腳半天他仍猜不出對方需求，於是示意婦人用寫或畫的方式表達，沒想到他一看到婦人畫的「火柴人」，竟然靈光一閃猜到婦人要買的商品，讓他忍不住感嘆：「這年頭經營藥局不容易啊！」

火柴人擺關鍵姿勢 藥師秒懂

網友在Threads發文表示，婦人「比手劃腳了半天 又拍拍了頭，我還是沒辦法get到她要什麼」，便遞上紙筆讓她寫或畫。婦人雖有些不好意思，最後仍拿起筆，畫出一個火柴人擺出類似弓箭步與伸展動作的姿勢，其中一隻手還高舉在空中。原PO表示「我看了之後思考片刻，突然靈光一閃知道她好像需要什麼…結果居然被我猜中！」，讓他忍不住感嘆：「這年頭經營藥局不容易啊！」

網友笑翻 直呼神準

貼文曝光後湧入大批網友留言，許多人稱讚婦人「阿姨很厲害，直接是key point」「簡直一模一樣」「阿姨忘記名字竟然畫得出圖」，也有人大讚藥師經驗豐富「好厲害的藥師」「藥局人員！我還真的猜不到；你太厲害了」「好有才華。」也有網友笑稱，醫療相關人員持續教育應該都要修通靈學分「封你為通靈王」。

藥師也在留言補充，本來只是分享日常點滴，沒想到引起了廣大迴響，若是婦人下次再光臨，他也會試著將網友們的善意傳遞給她。

