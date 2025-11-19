阿姨快來救救我！一份薪水撐不起生活 打工仔怨嘆不開副本會餓死
財經中心／師瑞德報導
根據主計總處最新資料顯示，2025年1至9月，全體受僱員工經常性薪資平均為47,751元，年增3%，創下近25年來同期最大增幅。但值得注意的是，實質薪資雖也呈現上揚（經常性實質薪資為43,652元、年增1.21%；總薪資為53.2萬元、年增1.87%），卻有近7成上班族收入未達平均值，對薪資上升的感受明顯落後於數據表現，反映民眾對生活壓力的實際感受仍偏重。
關稅變數帶來就業焦慮
2025年8月起，美國針對台灣實施對等關稅，台灣以暫時稅率20%進行應對。雖然兩國仍在談判協調，但此舉已對民間企業帶來不確定壓力。根據1111人力銀行調查，37.6%上班族坦言所屬企業營運已受影響；另有34.8%認為影響不明顯、14.1%表示無影響、13.5%不清楚實際情況。
當被問及最擔心的工作風險時，43.2%上班族擔心遭裁員、38.6%憂減薪、32.4%怕被放無薪假、25.7%擔心年終獎金縮水，甚至有22.1%恐懼公司倒閉、被解雇。
零工經濟成新常態 兼差族成長明顯
在通膨高漲、房價壓力與正職薪資成長有限的背景下，上班族轉向尋求多重收入來源的現象日益普遍。調查顯示，有33.0%的上班族正在從事兼差工作，較去年的26%大幅提升7個百分點；另有20.5%偶爾接案、25.2%曾經兼差但目前未進行，僅有14.3%從未兼差。
1111人力銀行發言人莊雨潔指出，台美貿易變數、產業鏈波動與整體經濟的不確定性，使得企業用人成本緊縮，員工對未來收入與工作穩定性存有疑慮，轉而投入彈性工時的零工經濟尋求額外收入來源。
兼差首選：文書行政、作業員、餐飲服務
受訪上班族選擇兼差工作的考量因素依序為：工作地點（73.5%）、薪資條件（60.6%）、工時彈性（53.9%）、離家近（39.8%）、環境安全（34.2%）與可領現金（33.7%）。
最受歡迎的兼差職位類型包括：文書行政（33.9%）、作業員（26.1%）、理貨人員（24.0%）、餐廳服務生（21.5%）、補習班老師與行政（19.6%）與外送員（14.5%）。
莊雨潔表示，排名前段的多為工作流程明確、上手快速、所需門檻低的職務，反映出上班族希望能在兼職與正職之間有效銜接、不額外耗費大量學習時間的心理需求。至於外送員雖具高度彈性，但受限於氣候與交通風險，受青睞程度相對較低。
合理時薪期望210元 多數盼月入再加1.4萬
2026年起最低時薪將調漲至196元，創下連十漲紀錄，但多數受訪者認為合理時薪應達210元，顯示現行工資尚未滿足實際生活需求。受訪者預期兼差應每月額外帶來14,720元收入，以月薪（33.1%）和日薪（32.5%）為最偏好支付方式。
社群找兼差陷阱多 詐騙話術排行榜曝光
調查也揭示，63.4%的上班族曾經在社群平台尋找兼差工作，其中不少人曾遭遇或幾近受騙。最常見的求職詐騙話術包括：「免學歷免經驗、只要肯做就能賺」（56.1%）、「用手機在家工作」（54.4%）、「不限年齡性別人人可做」（48.3%）、「零成本無風險」（43.1%）及「今天應徵明天上工」（40.4%）。
1111人力銀行總經理張篆楷呼籲，網路求職詐騙層出不窮，求職者應以合法、信譽良好的人力銀行平台作為主要資訊來源，以降低風險、避免誤觸法律紅線。
「立即上工」助攻 工作媒合更即時
為協助上班族安全、快速媒合兼職職缺，1111人力銀行推出「立即上工」服務，整合短期兼差、快閃支援、臨時工與自由工作等彈性工作機會，支援學生、上班族、轉職者及自由工作者多元需求，實現兼職快速變現。
此次「零工經濟--兼差打工調查」由1111人力銀行自2025年9月6日至11月10日進行網路問卷調查，共計取得1,278份有效樣本，調查具95%信心水準，誤差值為正負2.7%。
