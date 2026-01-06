阿姨結帳不刷載具只說「神祕5個8」！背後真相曝光 萬人看哭

許多人結帳會刷載具。（示意圖，本刊資料照）

一名網友日前在社群網站分享，表示自己在2026年元旦早晨到早餐店消費時，注意到排在前方的一名婦女結帳時，既沒索取紙本發票，也沒有出示手機載具，而是直接向店員口述一串神祕數字「5個8」，沒想到背後代表的意義相當暖心。

原PO在Threads發文：「元旦那天早上，我去買蛋餅，前面站著一位阿姨，結帳時她報了載具，號碼是5個8。」他下意識問婦女「這個會到哪裡呀？」對方轉過頭，表示那是將統一發票捐贈給「兒童癌症基金會」的愛心碼。

得知「5個8」代表的意義後，原PO表示，那一天心情一直很愉悅，並感恩說：「感謝妳，為我開啟了一個美好的 2026。」

貼文曝光引發熱烈迴響，不少網友坦言這是第一次知道，原來結帳時只要口述數字，就能直接將發票捐給公益團體，「看了兩次才看懂，原來發票也能這樣捐」「以後結帳我也要這樣做」，紛紛表示會跟進行善。

也有熱心網友查找資訊，指出「5個8」其實是俗稱的「愛心碼」，只要在結帳時報出或出示對應代碼，即可完成發票捐贈；不同社福團體各有專屬愛心碼，方便民眾選擇支持。另有曾任店員的網友分享經驗，表示若遇到客人不索取發票，通常也會主動詢問是否願意捐出，多半都能獲得正面回應。

