阿姨結帳不刷載具突喊「88888」背後真相曝光惹哭網友：最美的新年禮物

生活中心／綜合報導

有民眾發現一名婦人結帳時喊了「88888」，好奇詢問結果暖爆。（示意圖，非當事者／Unsplash）

日前有民眾在購買早餐時，目睹前方婦人結帳時並未出示手機載具，而是向店員口述「5個8」。原PO好奇詢問後，得知這是將統一發票捐贈給「兒童癌症基金會」的愛心碼。這段經歷在社群平台曝光後引發熱烈迴響，許多網友表示首次知曉此捐贈方式，並紛紛承諾將跟隨行善。

社群平台「Threads」上的一則熱門貼文指出，該名網友於2026年元旦當天前往早餐店消費。排在他前方的一名中年婦女在結帳時，既未索取紙本發票，也未拿出手機讓店員掃描雲端載具條碼，而是直接對店員說出「5個8」。

原PO雖然與該名婦人不相識，但出於好奇，忍不住詢問這組數字的用途，「這個會到哪裡呀？」婦人轉頭微笑回應是捐給「兒癌（兒童癌症基金會）」。這個簡單卻充滿善意的舉動，讓原PO深受感動，直呼「感謝妳，為我開啟了一個美好的2026」。

一般人出門消費過去通常會直接拿到紙本發票，現在則是可以選擇使用載具，近日有民眾去買早餐，前方一名阿姨結帳時對店員報了「5個8」，讓他好奇詢問，才知道這是把發票捐到兒童癌症基金會。貼文底下有不少人坦言第一次知道，更紛紛表示之後也要這樣做。

該篇貼文發布後，迅速引起大批網友討論與轉發。許多人坦言是第一次知道可以用口述數字的方式捐贈發票，「看了2次才懂，原來發票載具也能這樣捐，謝謝分享」、「以後結帳也要這樣做」。

此外，也有熱心網友藉此機會科普，指出這組數字正式名稱為「愛心碼」，並補充其他社福團體的代碼，例如台灣搜救犬協會的愛心碼為「6789」；也有擔任店員的網友分享經驗，表示若遇到客人不收發票，也會主動詢問是否願意捐出，通常都能獲得正面回應。

