阿姨結帳報一串數字 含意揭曉暖哭眾人

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友透露，元旦早上去買早餐，聽到前方阿姨結帳時報出一串「愛心捐贈碼」，好奇詢問才知道是將發票捐給兒童癌症基金會。貼文一出，也掀起網友熱議，紛紛大讚暖心。

如今電子發票普及，讓人可透過「愛心捐贈碼」做公益。有網友就在threads分享，元旦早上買蛋餅，前面站著一位阿姨，結帳時對方報了載具，號碼是「88888」，他便好奇問「這個會到哪裡？」阿姨轉頭微微一笑，回答「兒癌」，讓他相當感動。

貼文一出，不少人也留言「感謝分享，原來可以這樣找」、「這是我今天在 Threads 上看到最溫柔的文字。阿姨那個微微一笑，簡直是2026最強大的療癒能量」、「每次能自己按發票時，也都是5個8。謝謝在兒癌努力的每個人」、「我元旦過的很糟，謝謝你分享暖心故事，讓我知道這個世界還是有善良的人」、「我停車發票也都捐88888」；也有人則分享其他機構的愛心捐贈碼，盼大家消費時不忘樂捐發票。

