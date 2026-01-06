阿姨結帳報「神祕代碼」他疑惑 背後含意曝！暖哭95萬人：把愛傳遞下去

生活中心／王文承報導

一名男子分享，元旦買早餐時，前方一名阿姨結帳時報出「88888」，詢問後才知道是捐給兒童癌症基金會。（示意圖／資料照）

不少民眾結帳時會將發票投入愛心箱捐作公益，隨著電子發票普及，現在也能透過「愛心捐贈碼」行善。近日一名男子分享，元旦買早餐時，前方一名阿姨結帳時報出「88888」，讓他相當好奇，詢問後才知道是捐給兒童癌症基金會，暖心舉動曝光後，掀起網友熱議。

阿姨結帳報神祕代碼 背後含意暖哭95萬人



一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，元旦當天外出買早餐時，前方一名阿姨結帳時直接向店員報出「88888」，讓他忍不住詢問「這個會捐到哪裡？」沒想到阿姨轉身微笑回應，這組愛心碼是捐給「兒癌」（兒童癌症基金會），讓他當場感到相當溫暖。

貼文曝光後，吸引超過95萬人次瀏覽，網友紛紛大讚，「原來如此！我也要繼續讓愛傳遞下去」、「阿姨那個微微一笑，簡直是2026最療癒的能量」、「以後結帳時我也要報這串數字，把這份愉悅感傳下去」、「我元旦過得很糟，謝謝你分享這個故事，讓我知道世界還是有善良的人」、「每次能自己輸入發票時，我也都是選五個8，謝謝為兒癌努力的每一個人」。

也有內行網友補充，「五個8」其實象徵兒童癌症的「5年存活率達8成」，背後含意相當感人，讓不少人看了更加動容。

此外，也有從事服務業的網友提醒，若想捐贈電子發票做公益，結帳時記得直接告知店員「愛心碼」，而非僅說使用載具，這樣店員才能快速選擇正確選項輸入，尤其在尖峰時段、人潮眾多時，也能加快結帳流程。

不少網友也分享其他公益團體的愛心碼，例如麥當勞叔叔之家「86888」、台灣搜救犬協會「6789」、罕見疾病基金會「9527」等。另有網友補充，若愛心碼太多難以記住，也可先將發票存入個人載具，月底再登入財政部統一發票兌獎APP，進入「捐贈專區」自由選擇捐贈對象，操作方便又彈性。

