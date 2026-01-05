阿姨結帳報「神祕5個8」？意義曝光暖翻2.4萬人

生活中心／李筱舲報導



近日，一段溫馨對話在社群平台引發熱議。一名網友日前在購買早餐時，目睹排在前方結帳的阿姨向店員報出一串神祕數字「88888」，他好奇上前詢問這串數字的用途，沒想到阿姨竟是要將發票捐給「兒童癌症基金會」。這個善意之舉讓原PO表示：「感謝妳，為我開啟了一個美好的2026。」貼文曝光後，讓大批網友感動留言：「以後結帳時我也要試著報這串數字，把那份『愉悅感』繼續傳遞下去」。





早餐店驚見阿姨結帳報「5個8」？意義曝光暖翻全網：2026最強大療癒能量

網友好奇詢問阿姨這串「88888」的含意，原來是「兒童癌症基金會」的發票捐贈愛心碼。（示意圖／民視資料照）

該名網友昨（4）日在Threads上分享，表示自己在元旦當天，到早餐店買蛋餅時，前面站著一位阿姨，她在結帳時報了「五個8」的載具號碼。這名網友提到，他們彼此不認識，但自己還是沒忍住，好奇詢問她：「這個會到哪裡呀？」阿姨轉過頭來，微微一笑，回答說：「兒癌（兒童癌症基金會）。」這位阿姨的善舉，讓這名網友相當感動，他說那一天，他的心情非常愉悅，更在貼文寫下：「感謝妳，為我開啟了一個美好的 2026。」。

早餐店驚見阿姨結帳報「5個8」？意義曝光暖翻全網：2026最強大療癒能量

這篇貼文也讓網友十分感動，還有網友提供自己長期支持單位的發票捐贈愛心碼。（示意圖／民視資料照）

貼文曝光後，讓許多網友相當感動，並留言表示：「看了二次才懂，原來發票載具也能捐，謝謝你的分享」、「感謝分享，一點開愛心碼真的好多！」、「這是我今天在Threads上看到最溫柔的文字，阿姨那個微微一笑，簡直是2026最強大的療癒能量」、「我元旦過的很糟，謝謝你分享暖心故事，讓我知道這個世界還是有善良的人」。也有不少網友提供自己長期支持的單位：「台灣搜救犬協會的發票捐贈愛心碼是6789噢」、「我都是5299導盲犬狗勾」、「分享一下罕見疾病基金會是『9527』揪有愛心」、「我的常用愛心碼是：261猛禽研究會、7495野灣野生動物保育」。





