「阿姨」變繼母等了42年 靠DNA終於被認證是親媽

終於等到了！一名婦人因過去未婚懷孕且經濟能力有限，將孩子生下後交由姊姊與姊夫扶養。之後因姊姊離婚，她才與姊夫結婚，但她與孩子的關係仍非血緣母子。直到雙方進行親子鑑定後，法院才正式確認她與孩子之間的母子關係。

根據判決書，該名婦人於1983年未婚生下孩子，但當時社會對未婚生子存有強烈偏見，她不敢將孩子出生的事實向戶政機關申報，加上經濟能力不足，無法獨力扶養孩子，於是將孩子交由姊姊與姊夫照顧。直到1990年，孩子即將入學，需要取得戶籍資料，因此以父母不詳的棄兒身分辦理戶籍，之後由姊姊與姊夫向法院聲請收養。

不過，家庭關係並非一帆風順。姊姊與姊夫於1998年離婚，依約定孩子由姊夫單獨監護。隔年，該名婦人與姊夫結婚，開始與孩子共同生活，並一同扶養孩子。2012年10月31日，她與姊夫再次離婚，但自此之後，她便一直與孩子同住。孩子與姊夫的收養關係已於今年9月15日終止，而孩子與姊姊之間的收養關係，也經法院許可正式終止。

為了確立與孩子的法律母子關係，婦人赴醫院進行親子鑑定，並向法院提出血緣鑑定報告。鑑定結果顯示，「本系統所檢驗之DNA點位皆無法排除婦人與孩子之血緣關係，其親子關係指數（CPI）為1.304E+5，親子關係概率值為99.999233％」。法院最終依鑑定結果認定，婦人與孩子間的親子關係成立，予以法律確認。

多年來，婦人雖無法馬上成為法律上認證的母親，但她始終照顧孩子，並與孩子建立深厚情感直到長大成人。如今透過科學鑑定與法律程序，她終於獲得法律認可，母子關係得以正式確立。

