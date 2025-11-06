「阿姨」變繼母等了42年 靠DNA終於被認證是親媽
終於等到了！一名婦人因過去未婚懷孕且經濟能力有限，將孩子生下後交由姊姊與姊夫扶養。之後因姊姊離婚，她才與姊夫結婚，但她與孩子的關係仍非血緣母子。直到雙方進行親子鑑定後，法院才正式確認她與孩子之間的母子關係。
根據判決書，該名婦人於1983年未婚生下孩子，但當時社會對未婚生子存有強烈偏見，她不敢將孩子出生的事實向戶政機關申報，加上經濟能力不足，無法獨力扶養孩子，於是將孩子交由姊姊與姊夫照顧。直到1990年，孩子即將入學，需要取得戶籍資料，因此以父母不詳的棄兒身分辦理戶籍，之後由姊姊與姊夫向法院聲請收養。
不過，家庭關係並非一帆風順。姊姊與姊夫於1998年離婚，依約定孩子由姊夫單獨監護。隔年，該名婦人與姊夫結婚，開始與孩子共同生活，並一同扶養孩子。2012年10月31日，她與姊夫再次離婚，但自此之後，她便一直與孩子同住。孩子與姊夫的收養關係已於今年9月15日終止，而孩子與姊姊之間的收養關係，也經法院許可正式終止。
為了確立與孩子的法律母子關係，婦人赴醫院進行親子鑑定，並向法院提出血緣鑑定報告。鑑定結果顯示，「本系統所檢驗之DNA點位皆無法排除婦人與孩子之血緣關係，其親子關係指數（CPI）為1.304E+5，親子關係概率值為99.999233％」。法院最終依鑑定結果認定，婦人與孩子間的親子關係成立，予以法律確認。
多年來，婦人雖無法馬上成為法律上認證的母親，但她始終照顧孩子，並與孩子建立深厚情感直到長大成人。如今透過科學鑑定與法律程序，她終於獲得法律認可，母子關係得以正式確立。
更多東森新聞報導
他不忍分離外甥「哭回台南」打動法官裁准收養成兒子
七旬嬤撿回收養癱兒 孫車禍重傷醫藥負擔沉重
哥哥鬧出私生子！奇葩父母竟要弟收養 理由超傷人
其他人也在看
超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力。中天新聞網 ・ 1 天前
「比八點檔更八點檔」未婚生子42年後…DNA鑑定終於讓阿姨變回親媽
台南張姓婦人40多年前因非婚生子，無奈因當時的社會風氣較為封閉，且自身經濟能力無法負擔，只好將孩子過繼給姊姊、姊夫，後來姊姊因故離婚，張婦反倒與「前」姊夫再婚，與孩子的關係在法律上的定位是「非有血緣的母子」，也就是俗稱的「繼母、後母」，但再婚13年後，張婦也離婚、親姊也過世，由於此時的孩子在法律上並沒有父母存在，張婦於是向法院聲請確認親子關係後，母子在法律上才算真正意義的「團圓」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「爸」氣不再？超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣超過四成爸爸出現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來自經濟負擔與育兒壓力。傳統「男人要堅強」的觀念，使許多父親選擇隱忍情緒、忽略心理健康，導致憂鬱症未被發現。研究指出，父親憂鬱不僅影響自身情緒與生活品質，也可能對孩子的情緒發展與行為造成長期負面影響。專家呼籲，應建立父親心理健康篩檢與支持系統，推動友善家庭職場政策，破除男性就醫與表達情緒的禁忌，讓父親能被理解與支持，家庭健康才更完整。根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力；而今年受到美國對等關稅政策影響，更有高達23%的爸爸表示其工作、收入或投資受到明顯衝擊。父親的憂鬱，社會卻常選擇忽略傳統印象中，男性應堅強、抗壓，是「家庭支柱」。然而，這樣的社會期待反而讓許多父親選擇隱忍情緒，不主動尋求協助。一旦長期處於高壓狀態，又缺乏適當紓壓與支持，憂鬱症便悄然上身。董氏基金會引用《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive MedKingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 23 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 21 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 18 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 15 小時前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前