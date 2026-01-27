阿婆彎又出事！ 騎士過彎失控掃倒2重機 驚悚撞擊瞬間曝

重機跑山車的車聚熱點阿婆彎今（25）日下午，一輛重機行經這裡疑因過彎不慎車輛打滑，自撞路旁停放的另一輛重機，騎士多處受傷送醫。（圖／東森新聞）





重機跑山車的車聚熱點阿婆彎今（25）日下午，一輛重機行經這裡疑因過彎不慎車輛打滑，自撞路旁停放的另一輛重機，騎士多處受傷送醫。

阿婆彎重機事故

騎士連人帶車滑行出現在監視器畫面，重重撞上路邊電線桿，撞擊瞬間車殼零件四散，也波及其他正在停等的機車。

這起事故發生在嘉義的「阿婆灣」，有人說這裡是跑山勝地，但同時也被稱為「摔車地獄」。

機車打滑摔出。（圖／東森新聞）

今日下午一名20歲騎士騎著重機前來挑戰阿婆灣，疑似壓車壓得太低，過彎時連人帶車失控滑出，就像打保齡球一樣掃到路邊停放的重機。

警方獲報後趕到現場協助，並將這名騎士送醫，驚險的自摔畫面曝光後網友也紛紛表示，阿婆灣真的沒有愧對它的綽號。

