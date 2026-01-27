阿婆彎又出事！騎士過彎摔 掃倒2部紅牌重機

嘉義台三線中埔段的阿婆彎，一名20歲騎士騎乘重機經過彎道，疑似過彎不慎打滑。（圖／東森新聞）





重機跑山車的車聚熱點，嘉義台三線中埔段的阿婆彎，一名20歲騎士騎乘重機經過彎道，疑似過彎不慎打滑，騎士滾了兩圈，他的重機像打保齡球般，掃到路邊停放的2台重機，維修費不便宜，阿婆彎光是這個月就有兩件車禍，當年以國罵告誡車友減速的阿婆，如今90幾歲，曾傳出烏龍死訊，婆婆目前在安養中心，兒孫近期會接她返家過新年。

一輛重機一個過彎失控，先撞上路邊的重機，騎士被拋飛彈到馬路上，當時後面正好有一台重機，正在休息的車友全跑出來查看，幸好後方機車沒有撞上摔倒的騎士，所有人全都捏了把冷汗，救護車很快抵達，這裡是嘉義中埔鄉台三線知名的阿婆彎，騎士雖然意識清楚，卻也一度痛到爬不起來。

救護人員vs.摔車騎士：「你是哪裡人，（嘉義市區）。」

這起車禍是發生在25日下午一點多，騎士過彎失控，車子往路邊撞，騎士彈飛摔落在路面上，他肢體外傷，沒有生命危險，不過這一撞停在路邊的兩部紅牌重機被波及，一台幾十萬的車價，維修賠償費恐怕不少，僅隔一個電桿，有兩部重機幸運逃過，回到車禍現場，彎道這支電桿被撞擊過，上面有明顯擦撞痕跡，反光貼紙部分剝落。

其他騎士：「那邊都是急彎啦，所以很多人其實都會騎很快，基本上那個彎下坡下來，就會開始煞車了，那一根電線桿有出過事故啦，比較危險。」

附近店家：「電線桿那邊停了好幾部重機，對剛好就是像保齡球一樣，撞擊到人家2台重機這樣。」

而目擊者是阿婆彎名人，會用飆髒話提醒騎士騎車小心的阿嬤孫女。這段畫面肯定讓不少資深車友相當懷念，阿嬤年事已高，儘管已經無法像以前那樣，丹田十足的提醒騎士，站牌旁還有真人高度的阿嬤公仔。提醒騎士過彎要減速慢行，否則就會像這名騎士一樣，過彎失控而受傷，愛車撞壞要修，還得要賠償受波及車友的修車費。

