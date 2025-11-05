阿婆炊粿 嘉市雙引擎拚逆轉勝

嘉義市長黃敏惠5日到市議會施政報告。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠5日在市議會第11屆第6次定期會施政報告，對民國115年中央補助款減少逾3億元，以「阿婆仔炊粿」比喻地方建設財源倒貼，財政困難，但仍將穩健推動十大旗艦計畫，以「西區大發展、東區大進步」雙引擎驅動城市轉型，布建新路網為永續城市奠定穩固根基。

黃敏惠指出，中央對地方的補助款包括中央統籌分配稅款、一般性補助款和計畫型補助款等3種，嘉市115年統籌款增加66億元，但補助款減少69億元，財源比今年減少約3億元，財政短缺，但將效法美國職棒道奇隊逆轉勝的精神，堅持優先編列教育、水利、警消、環保等核心經費，保障市民權益。

城市建設方面，北港路兩側開發案進入公開展覽階段，將打造以冷鏈、智慧製造與創新研發為主的產業專區，串聯高鐵聯外輕軌，建構15分鐘產業生活圈，打造「大南方新矽谷」應援城市。

東區則推進民族國小公辦都更二期、建國二村及復興新村市地重劃等計畫，教育部已同意重新參與二期都更，預計117年底完工，打造嘉市新都心。

鐵路高架化進度54.02％，但地方配合款大增至47.23億元，影響市府財政負擔，市府持續爭取中央履行「全額負擔」承諾，並落實輕軌建設，以帶動未來形成產業生活圈及雲嘉南區域發展。

嘉市觀光人次、住宿營收皆創新高，文化路夜市年吸引736萬人次，是全國冠軍；2025光織影舞有逾105.8萬人次參觀；2025購物節發票登錄總額13.54億元，創歷史新高。

教育方面推動「師師有平板」、「生生有平板」；公共建設雨水下水道完成率89.75％，居全台非六都之冠；汙水接管戶數突破1.5萬戶，連續4年中央評比第一。