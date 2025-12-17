阿婆騎車滿載回收物翻覆！ 路過10民眾幫撿.扶車

台中市 / 綜合報導

獨家直擊！一名年約70歲的阿婆騎著機車拉推車，載滿回收物，有數不清的塑膠瓶罐、黑色大塑膠袋和攤平紙箱，機車加推車的車身都快跟轎車一樣長，騎到車流量大的文心路上時重心不穩翻車，回收物有一半掉在馬路上，路過民眾和騎士停下來幫撿東西、扶車和擋車，就怕後方車子追撞上來。

白髮蒼蒼的阿婆，機車載滿回收物，後面還拉著一台推車，機車加推車快跟一輛轎車的車身一樣長，油門催下去機車幾乎騎不動，旁邊民眾忍不住伸出手，幫阿婆扶著，那堆的高高，兩旁垂下又不停搖晃的攤平紙箱，記者VS.阿婆說：「很辛苦，為了三餐，妳膝蓋會痛喔，對啊，跪下去啊。」

阿婆用盡全力扶機車，而且一臉痛苦，因為她在台中南屯區這條車流量相當大的文心路上翻車了，目擊民眾說：「她剛拖後面這個拉太重，然後翻掉，然後我們過來幫她，轉彎的時候，然後重心不穩她倒下來，車子也倒了，後面的東西也倒了。」

阿婆在馬路中央大翻車，回收物有一半掉地上，阿婆也摔在馬路上，當時是紅燈，還好沒車開過去，阿婆把握時間，把掉在路上的回收撿起來，但東西太多，阿婆摔車受傷動作慢，經過的民眾和機車騎士將近10個人，全都停下來幫阿婆撿東西。

記者VS.熱心民眾說：「怎麼沿路幫忙，沒有沒有，這本來就應該的，沒有什麼。」阿婆機車載的東西多到像個移動城堡，車籃全滿，還掛了三大袋塑膠袋，後座把手綁滿塑膠袋和沙拉油桶，再拉一個推車，推車上東西更多，攤開的紙箱上還綁了超大的黑色垃圾袋、麻布袋，和數不清的塑膠瓶罐，全靠熱心民眾堆回阿婆的機車上。

阿婆迅速將東西綁好，騎著機車、拖著推車再次上路，阿婆載了整車資源回收，說賣掉賺300，但她這樣載貨已經危害自己和用路人安全，警方說無法勸導，最高可罰600元。

